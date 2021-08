Des études pluriannuelles du comité consultatif des clients de la plateforme SunCHECK™ de Sun Nuclear seront présentées lors de la conférence ESTRO 2021

Des avancées convaincantes pour la gestion de la qualité en radiothérapie

MELBOURNE, Floride, 25 août 2021 /PRNewswire/ -- Sun Nuclear Corporation (Sun Nuclear) a annoncé aujourd'hui qu'elle accueillera des cliniciens réputés sur son stand et lors d'un symposium satellite dans le cadre du congrès ESTRO 2021 qui se tiendra du 27 au 31 août à Madrid, en Espagne. L'événement sera également diffusé en ligne. Dans le programme scientifique de l'ESTRO, trois membres du conseil consultatif des clients de la plateforme SunCHECK™ de Sun Nuclear présenteront les résultats qu'ils ont obtenu en utilisant le logiciel SunCHECK pour l'assurance qualité indépendante et automatisée des machines et des patients, avec dosimétrie in-vivo.

L'un des principaux centres d'intérêt du comité consultatif des clients de SunCHECK est la mise en œuvre de la dosimétrie in-vivo avec le logiciel SunCHECK afin de détecter efficacement les erreurs au cours du traitement par radiothérapie. À l'hôpital GZA Ziekenhuizen - Iridium Kankernetwerk (Belgique), Evy Bossuyt, M.S., a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la dosimétrie in-vivo avec SunCHECK™ Patient, et dans l'utilisation des informations recueillies pour détecter et corriger les erreurs afin d'améliorer les protocoles de traitement. L'extrait (SP-0028 Large scale clinical implementation of in vivo dosimetry - What value does it bring?) passe en revue une analyse de 7 000 patients entre 2019 et 2020. Le travail détaille une diminution d'une année sur l'autre de l'ensemble des fractions de traitement ayant échouées et met en évidence la façon dont les informations guidées par les données du logiciel SunCHECK ont déterminé les actions correctives prises pour réaliser ces améliorations de qualité. Mme Bossuyt s'exprimera lors du symposium de l'ESTRO intitulé Clinical Implementation of In-Vivo Dosimetry (« Implémentation clinique de la dosimétrie in-vivo »), et sera présente sur le stand de Sun Nuclear à 10h05 le dimanche 29 août.

Le déjeuner-symposium de Sun Nuclear, intitulé Innovations in Patient Safety & QA (« Innovations en matière de sécurité des patients et d'assurance qualité »), se tiendra le dimanche 29 août, en direct dans les salles N107+108 du hall d'exposition de l'ESTRO et sera diffusé en streaming pour les participants virtuels. Au cours de ce symposium, Greg Martin, M.Sc., du Clatterbridge Cancer Centre (Angleterre), fera part de l'expérience de son service avec la machine SunCHECK™ pour une assurance qualité quotidienne, mensuelle et annuelle automatisée. Son étude (PO-1720: SunCHECK Machine, an automated QA software solution: A centre's 5-year experience evaluation) présente l'expérience de l'unité de physique médicale de Clatterbridge avec la machine SunCHECK, ce qui inclut la viabilité initiale, les tests de sensibilité, la mise en service, l'utilisation à long terme et les gains de temps importants réalisés sur neuf accélérateurs linéaires - par système, par an.

Nuria Jornet, docteure en physique médicale à l'hôpital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelone, Espagne) et membre du conseil consultatif des clients de SunCHECK, parlera également de l'expérience de son département avec la plateforme SunCHECK au cours du déjeuner-symposium de Sun Nuclear. Le Dr Jornet a été présidente du comité de physique de l'ESTRO et faisait, à l'époque, partie intégrante d'un groupe de travail créé pour favoriser l'adoption de la dosimétrie in-vivo. Un article qui s'appuie sur le travail initial de ce groupe de travail sera présenté dans le cadre du symposium ESTRO Clinical Implementation of In-Vivo Dosimetry.

« Nous avons construit la plateforme indépendante SunCHECK pour aider les équipes de radiothérapie à standardiser, rationaliser et automatiser leur assurance qualité, et nous continuons de l'améliorer », note Andy Fuller, directeur de la gestion des produits chez SunCHECK. « Ce fut une véritable inspiration de voir comment les membres du conseil consultatif des clients de SunCHECK façonnent les fonctionnalités de la plateforme pour permettre à leur département d'atteindre leurs objectifs cliniques de manière optimale, et de partager leurs résultats et leurs meilleures pratiques avec les autres départements. »

Pour en savoir plus sur les conférences et les solutions présentées lors de la conférence ESTRO, visitez sunnuclear.com/estro-2021.

À propos de la plateforme SunCHECK

Utilisée par plus de 1 000 utilisateurs cliniques dans le monde, la plateforme SunCHECK permet aux entreprises de soins de santé de rationaliser et d'automatiser leurs flux de travail cliniques d'assurance qualité des patients et des machines entre le personnel, les machines et les sites. Le module SunCHECK Patient englobe toutes les parties de l'assurance qualité du patient, y compris la vérification du plan, les contrôles secondaires, l'assurance qualité prétraitement sans fantôme et basée sur les tableaux, et la surveillance in vivo. Le module SunCHECK pour les machines intègre tous les services d'assurance qualité dont les machines ont besoin, y compris l'assurance qualité pratique complète quotidienne, mensuelle et annuelle basée sur des modèles, l'imagerie automatisée, l'assurance qualité MLC et VMAT et l'analyse des tendances des données.

À propos de Sun Nuclear Corporation

Sun Nuclear, qui fait partie de Mirion Technologies, fournit des solutions innovantes pour les centres de radiothérapie et d'imagerie diagnostique. Notre mission est de permettre une vie plus saine en améliorant la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. Plus de 5 000 centres d'oncologie dans le monde nous font confiance pour une gestion autonome et intégrée de la qualité. En déployant continuellement des efforts, notre objectif est de faciliter l'adoption des technologies, d'améliorer le rendement et les résultats afin que les professionnels de santé puissent obtenir des résultats concrets en matière de sécurité des patients. Rendez-vous sur : sunnuclear.com. Suivez-nous : @sunnuclear.

