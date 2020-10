Des experts internationaux lancent un ensemble de normes fondamentales destiné à mesurer et améliorer la santé des patients atteints de COVID-19 à l'échelle mondiale

BOSTON, 22 octobre 2020 /PRNewswire/ -- L'International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) a annoncé aujourd'hui la sortie de son ensemble de normes relatives au COVID-19 (C19-SS).

Afin d'aider les établissements à fournir les meilleurs soins aux patients atteints de COVID-19, des professionnels de la santé et des patients consultants du monde entier ont uni leurs forces dans le but d'établir et de lancer un ensemble mondial de recommandations de mesures et de résultats qui reflètent ce qui compte le plus pour les patients atteints de COVID-19. Cette initiative a été rendue possible par l'ICHOM et a été menée pro bono publico (pour le bien public) afin d'aider la communauté mondiale des soins de santé à lutter contre la pandémie mondiale.

Ce projet a été développé par le groupe de travail dédié au COVID-19 de l'ICHOM, composé de 28 experts et représentants de patients issus de 24 organisations à travers 14 pays. Une liste complète des organisations et des représentants impliqués dans le groupe de travail sur le COVID-19 de l'ICHOM est disponible ici.

Le C19-SS est un ensemble de normes fondamentales qui suivent le rétablissement des patients grâce à l'analyse de 13 résultats, qui incluent leur fonctionnement social et mental, leur qualité de vie, leurs symptômes et leurs résultats cliniques pertinents. Ces résultats sont issus de plusieurs mesures rapportées par les patients dont la collecte est recommandée dans tous les établissements de soin sur une période de trois mois après leur admission pour une infection au COVID-19. Ce délai peut être prolongé de trois mois supplémentaires pour les patients qui n'ont pas encore pleinement récupéré au cours de la période initiale.

L'ensemble de normes a été développé en associant les dernières connaissances scientifiques des professionnels de la santé aux contributions personnelles des patients, afin de garantir que les résultats les plus importants pour eux soient placés au centre des préoccupations. Cela fournira un aperçu à la fois complet et quantifiable de la santé d'un patient, permettant aux établissements du monde entier d'utiliser les données pour évaluer avec précision et fournir les meilleurs soins possibles aux patients atteints de COVID-19.

Pour plus d'informations sur le C19-SS, la brochure sur l'ensemble de normes est disponible ici et le guide de référence, qui contient toutes les informations nécessaires à sa mise en œuvre, peut être consulté ici.

Renseignements complémentaires sur l'ICHOM :

La mission de l'ICHOM consiste à faciliter la mise en œuvre de systèmes de santé basés sur la valeur, en définissant des normes mondiales de mesure de résultats axés sur ce qui importe vraiment aux patients. L'ICHOM vise à encourager l'adoption et la communication de ces mesures partout dans le monde afin de créer plus de valeur pour toutes les parties prenantes. L'ICHOM a été fondée en 2012 par le professeur Michael E. Porter de la Harvard Business School, le Boston Consulting Group et l'institut Karolinska.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.ichom.org.

