Des experts internationaux soulignent les avantages pléiotropiques de la vitamine D au-delà de la santé osseuse : Résultats de la conférence IDEA

La Conférence internationale sur les controverses concernant la vitamine D (Rome, 1-4 septembre 2024) a convergé sur quelques résultats préliminaires d'experts en vue de rédiger une déclaration de consensus sur le rôle extrasquelettique de la vitamine D. La conférence de consensus a réuni un panel de plus de trente experts mondiaux de la vitamine D et a été présidée par John P. Bilezikian (Columbia University, New York) et Andrea Giustina (Università Vita-Salute et Ospedale San Raffaele, Milan).

ROME, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Vitamine D : comment affecte-t-il les muscles et les systèmes gastro-intestinal et immunitaire ? Y a-t-il une corrélation entre la carence en vitamine D et le diabète, l'obésité ou les infections ? Telles étaient les questions sous-jacentes de la huitième conférence internationale sur les controverses concernant la vitamine D , qui s'est tenue à Rome en septembre dernier. L'événement a rassemblé plus de trente spécialistes d'Europe, d'Amérique et d'Australie.

Vitamine D extrasquelettique - L'avis des experts sur ce point est unanime : La vitamine D ne joue pas seulement un rôle dans le système squelettique, ce qui est l'objectif actuel de la plupart des lignes directrices et des déclarations de consensus émises par la communauté scientifique. « La vitamine D fonctionne comme une hormone : il n'est que partiellement absorbé par l'alimentation et est produit par notre organisme principalement par la synthèse cutanée du cholécalciférol en réponse à l'exposition au rayonnement solaire. Et il a un effet pléiotrope, c'est-à-dire qu'il peut agir sur plusieurs fronts », a expliqué Andrea Giustina, professeur d'endocrinologie et de maladies métaboliques à l'Università Vita-Salute San Raffaele et chef du département d'endocrinologie à l'Ospedale San Raffaele, Milan, ainsi que coordinateur de la conférence de consensus avec John P. Bilezikian de l'université Columbia, New York. « La réunion - poursuit le professeur Giustina - s'est appuyée sur l'expertise exceptionnelle des plus grands spécialistes mondiaux et a suscité une discussion sur les effets extrasquelettiques de la vitamine D, c'est-à-dire sur tous les processus cliniquement importants qu'elle favorise en dehors de nos os. »

Thèmes abordés - Le panel a partagé ses expériences cliniques et s'est penché sur la littérature scientifique existante ; son travail a été organisé en sept sessions, chacune étant modérée par deux spécialistes réputés :

- Vitamine D et muscles, Salvatore Minisola (IT) et René Rizzoli (CH) ;

- Vitamine D et santé cardiovasculaire, Jens Bollerslev (NO) et Jyrki Virtanen (FI) ;

- Vitamine D et diabète, Maria Luisa Brandi (IT) et Marise Lazaretti Castro (BR) ;

- Vitamine D et obésité, Annamaria Colao (IT) et Claudio Marcocci (IT) ;

- Vitamine D et système gastro-intestinal, Glenville Jones (US) et Giovanni Latella (IT) ;

- Vitamine D et infections, Neil Binkley (US) et Angelo Fassio (IT) ;

- Vitamine D et immunité, Antonio Bianchi (IT) et Daniel Bikle (US).

Les panélistes ont passé en revue les effets de la vitamine D sur les muscles, en mettant l'accent sur la sarcopénie et l'ostéosarcopénie. Ils ont analysé les contextes cardiovasculaires dans lesquels la vitamine D peut intervenir, tels que l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, la cardiochirurgie et la cardiopathie ischémique.[1] En outre, ils ont évalué l'impact de la vitamine D sur la progression du pré-diabète vers le diabète,[2] ainsi que sur le contrôle du glucose, l'adiposité et, en général, sur le système gastro-intestinal. Le thème de COVID-19 a été largement débattu lors des sessions consacrées aux infections et à l'immunité : de la carence en vitamine D en tant que facteur de risque d'infection aiguë aux études portant sur la corrélation entre la carence en vitamine D et le syndrome Long COVID[3] d'une part, et l'altération de la réponse anticorps à long terme à la vaccination COVID-19[4] d'autre part.

Conclusions de la conférence de consensus et perspectives - « Le groupe est parvenu à un consensus important sur le rôle de la carence en vitamine D et de sa supplémentation dans la progression du pré-diabète vers le diabète déclaré, au moins chez les patients souffrant d'hypovitaminose D », a déclaré le professeur Giustina. « L'accent a également été mis sur le rôle de la vitamine D dans la santé cardiométabolique, avec une référence particulière à son impact chez les personnes obèses et à la nécessité pour elles d'être supplémentées avec des doses plus élevées de vitamine D que leurs homologues de poids normal afin d'atteindre les niveaux d'hormones souhaités. En outre, en ce qui concerne l'impact de la carence en vitamine D sur la composition corporelle, le rôle de la sarcopénie en tant que facteur de risque de chutes (et, par conséquent, de fractures) a été mis en évidence, en particulier chez les patients âgés souffrant d'une carence en vitamine D. Le rôle de la vitamine D dans les processus auto-immuns et infectieux a été examiné en mettant l'accent sur le COVID-19 aigu, le COVID long et la réponse immunitaire à la vaccination contre le COVID », a poursuivi le professeur Giustina. « Enfin, le groupe a souligné que la vitamine D est un domaine en constante évolution et que ses effets pléiotropes méritent d'être étudiés plus en profondeur dans des domaines cliniques d'une importance cruciale, notamment la cardiochirurgie et les maladies gastro-intestinales. Enfin, l'expérience acquise au Bone Center de l'Ospedale San Raffaele a été mise en avant pour souligner le rôle potentiel des registres en tant qu'outil supplémentaire et efficace, parallèlement aux essais cliniques randomisés, pour collecter des données cliniques sur les effets à long terme de la supplémentation en vitamine D », a conclu le professeur Giustina.