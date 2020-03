Des expositions sur la mode et le MANGA seront organisées au Centre national des arts de Tokyo durant l'été 2020

- Profitez d'une journée entière dans un magnifique bâtiment en verre à Roppongi -

TOKYO, 28 mars 2020 /PRNewswire/ -- Le Centre national des arts de Tokyo (National Art Center, Tokyo - NACT) a annoncé son programme d'expositions pour l'été 2020, qui comprend des expositions sur les thèmes « La mode au Japon entre 1945 et 2020 » et « MANGA -- TOKYO ».

Photos : https://kyodonewsprwire.jp/release/202003117936?p=images

Disposant de l'un des plus grands espaces d'exposition au Japon, le NACT est un musée d'art populaire attirant chaque année plus de deux millions de visiteurs du monde entier, avec diverses expositions allant de l'art moderne et contemporain mondial au manga, en passant par l'architecture et la mode.

Outre les expositions, le NACT offre de nombreuses façons de passer le temps avec trois cafés et un restaurant, ainsi qu'une boutique proposant une vaste sélection de produits. Le bâtiment photogénique avec son « mur-rideau » ondulé en verre, conçu par l'architecte Kisho Kurokawa, est une attraction en soi. Bien qu'il se trouve en centre-ville, son intérieur baigne dans la lumière et le vert des arbres, ce qui permet aux visiteurs de faire l'expérience du concept de « centre d'art entouré d'espaces verts ».

Les vendredis et samedis, le NACT est ouvert jusqu'à 20 h (19 h de juillet à septembre). Il est situé dans le quartier huppé de Roppongi, un centre mondial d'art, de mode et de gastronomie entouré d'espaces commerciaux tels que Roppongi Hills et Tokyo Midtown, ainsi que de restaurants et d'hôtels.

Calendrier des expositions spéciales :

- Conversations intemporelles 2020 : voix de l'art japonais du passé et du présent (fermeture le 1er juin, la date d'ouverture sera confirmée ultérieurement)

- La mode au Japon entre 1945 et 2020 (du 3 juin au 24 août)

Une introduction complète à la culture de la mode japonaise, qui a attiré l'attention du monde entier, de la sortie de la Seconde Guerre mondiale à nos jours.

- MANGA -- TOKYO (du 8 juillet au 22 septembre)

En se concentrant sur les mangas, les dessins d'animation, les jeux et le tokusatsu (films d'effets spéciaux), cette exposition retrace la manière dont ces œuvres ont modifié le souvenir que les gens ont de « Tokyo » avec une multitude de photos, de maquettes et de films originaux.

- La maison du thé en verre KOU-AN de TOKUJIN YOSHIOKA (en cours jusqu'au 10 mai 2021)

Pour plus de détails : https://www.nact.jp/english

Pour certaines expositions spéciales, des audioguides (payants) sont disponibles en japonais, anglais, chinois et coréen.

SOURCE The National Art Center, Tokyo