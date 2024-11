Des gadgets pour la maison connectée à des prix imbattables : EZVIZ propose des offres Black Friday sur ses produits phares et ses dernières innovations

Les consommateurs peuvent faire d'énormes économies sur les produits de sécurité et les aspirateurs robots primés d'EZVIZ, afin de rendre leurs maisons sûres et confortables avant l'arrivée de la nouvelle année.

HOOFDDORP, Pays-Bas, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- EZVIZ, un chef de file de la maison intelligente reconnu pour ses gadgets de haute qualité, fait monter la température en donnant le coup d'envoi de ses offres spéciales Black Friday. Simplifiant le processus stressant de sélection des produits et de comparaison des bonnes affaires entre les marques et les plateformes, EZVIZ ajoute des remises massives à son vaste portefeuille de produits, aidant ainsi les consommateurs à construire un système intelligent multi-appareils. Même les propriétaires très occupés mais pointilleux peuvent rapidement trouver des appareils essentiels tels qu'une caméra de sécurité pour le garage, un moniteur pour animaux domestiques ou un aspirateur polyvalent, à des prix défiant toute concurrence et avec des fonctionnalités inégalées.

EZVIZ unveils its red-hot offers on award-winning smart devices for Black Friday 2024 only.

L'offre spéciale Black Friday d'EZVIZ se déroule du 22 novembre au 2 décembre dans sa boutique officielle sur Amazon France. Pour toute famille en quête de tranquillité d'esprit ou d'idées de cadeaux pour les prochaines fêtes, voici quelques offres à ne pas manquer :

CP7 Visiophone connecté –€239.99, au lieu de €299.99

Une solution révolutionnaire qui remplace les interphones traditionnels par des commandes à distance, connectées à Internet, et des fonctions de sécurité avancées. Le CP7 est un portier extérieur doté d'une caméra 2 en 1. Il permet aux utilisateurs d'accorder un accès flexible à la porte ou au portail à partir du moniteur intérieur ou à distance via l'application EZVIZ. Les visiteurs autorisés peuvent entrer sans clé à tout moment, tandis que les propriétaires restent informés grâce à des alertes en temps réel lorsque des personnes sont détectées.

CB8 Kit caméra sur batterie motorisée (panneau solaire inclus) – €129.99, au lieu de€159.99

Un œil aiguisé qui améliore la sécurité extérieure grâce à une flexibilité maximale et une installation extrêmement facile. Cette caméra 2K panoramique et inclinable offre une détection alimentée par l'IA et un suivi automatique des mouvements pour capturer les activités dans une zone étendue. Elle offre des performances stables et durables en étant alimentée par l'énergie solaire, sans nécessiter d'installation câblée.

C8c 2K+ Caméra extérieur –€49.99, au lieu de €69.99

Une caméra économique mais riche en fonctionnalités qui assure une protection 24 heures sur 24. Offrant une vision panoramique et une détection assistée par l'IA, la célèbre caméra C8c est un complément idéal pour les grandes zones extérieures, telles que l'entrée principale ou l'arrière-cour, où des personnes et des voitures apparaissent fréquemment. La caméra haute résolution agit comme un gardien intelligent qui voit en couleur la nuit et déclenche automatiquement des lumières et des sirènes pour alerter les intrus détectés sur le site.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557647/EZVIZ_2024_Black_Friday_PR_Picture.jpg