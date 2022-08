Des gens plus riches, une planète plus pauvre : Arçelik appelle à une plus grande efficacité à l'IFA 2022 avec le lancement de sa nouvelle technologie de pointe destinée à améliorer les solutions durables pour les ménages

Arçelik, société mère de Beko et Grundig, sera présente à l'IFA 2022 à Berlin pour dévoiler ses dernières innovations de produits. Hakan Bulgurlu, PDG d'Arçelik, évoquera l'urgence climatique lors de son discours d'ouverture le vendredi 2 septembre à 14 heures

ISTANBUL, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- Arçelik, société mère de grandes marques d'électroménager, dont Beko et Grundig, remet en question le modèle de durabilité traditionnel qui façonne tant de marques grand public de nos jours. Lors de son discours d'ouverture à l'IFA de Berlin le vendredi 2 septembre, le PDG d'Arçelik, Hakan Bulgurlu, invitera les leaders du secteur à réfléchir à l'impact de leurs entreprises sur l'environnement, un discours qui s'appuie sur son expérience en tant que PDG et président d'APPLiA.

Hakan Bulgurlu (Arçelik, CEO)

Abordant le sujet des avancées technologiques et de la durabilité, Hakan Bulgurlu prononcera un discours visant à redéfinir la manière dont les entreprises considèrent leur impact sur l'environnement. Axé sur la notion « des gens plus riches, une planète plus pauvre », il expliquera que certaines des solutions proposées par les entreprises pour réduire leur impact sur la planète se traduisent en fait par une augmentation de la demande et de la consommation, ce qui aggrave les problèmes environnementaux.

Les marques d'Arçelik, Beko et Grundig, participeront à l'IFA dans la section consacrée aux appareils électroménagers, dans le hall 3.1.

À propos d'Arçelik

Avec plus de 40 000 employés dans le monde, les activités internationales d'Arçelik comprennent des filiales commerciales et de marketing dans 52 pays, et 28 sites de production dans 9 pays avec 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko). 2e groupe d'électroménager en Europe selon le classement des parts de marché en volume, Arçelik a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,5 milliards d'euros en 2021. Les 28 centres de R&D et de conception d'Arçelik à travers le monde accueillent plus de 2 000 chercheurs et détiennent plus de 3 000 demandes de brevets internationaux à ce jour. En 2021, Arçelik a obtenu, pour la troisième année consécutive, le meilleur score dans la catégorie « DHP Household Durables » de l'indice de durabilité Dow Jones du S&P Global Corporate Sustainability Assessment. Grâce à sa position de leader en matière de durabilité et à sa feuille de route crédible de décarbonisation pour atteindre la neutralité carbone, Arçelik est devenue la première et la seule entreprise de son secteur à recevoir le sceau Terra Carta de SAR le Prince de Galles. La mission d'Arçelik est : « Respectueux de la planète, Respecté dans le monde ».

