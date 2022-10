Des intervenants de 6 continents co-initient la Semaine mondiale de la jeunesse pour le climat

PÉKIN, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Plus de 100 institutions, organisations et réseaux de 6 continents lancent aujourd'hui conjointement la Semaine mondiale de la jeunesse pour le climat.

image

Prévue une semaine avant chaque Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la Semaine mondiale de la jeunesse pour le climat (la Semaine) vise à contribuer à créer un mécanisme de gouvernance climatique mondiale en faisant converger les actions climatiques de la jeunesse à l'échelle internationale afin de les aider à exprimer ensemble leur engagement climatique et de les préparer à prendre la tête de la construction d'un avenir carboneutre pour tous.

La Semaine, qui a été proposée par l'Alliance mondiale des universités sur le climat (GAUC) à la CCNUCC en janvier 2022, a été saluée par la secrétaire exécutive de la CCNUCC de l'époque, Mme Patricia Espinosa, comme étant « une contribution percutante à la démarche de la CCNUCC. » Depuis, elle a recueilli le soutien de grandes organisations internationales telles que l'UNESCO, Bloomberg et la Fondation Rockefeller.

Afin de maximiser l'impact de la Semaine et d'impliquer une part plus large de la société, la GAUC a fait appel aux co-initiateurs en septembre et a depuis reçu des réponses actives de la part de partenaires du monde entier.

En l'espace d'un mois, plus de 100 co-initiateurs de 6 continents se sont engagés à soutenir les actions climatiques de la jeunesse ; ces co-initiateurs sont très divers, issus d'établissements universitaires & de groupes de réflexion, des marques renommées du secteur privé, des agences de médias, des associations caritatives, des organisations internationales et régionales, des ONG et de la société civile.

« La diversité géologique et industrielle des co-initiateurs reflète l'engagement de nombreux intervenants à relever le défi climatique, a déclaré YANG Bin, le président du comité exécutif de la GAUC et vice-président de Tsinghua, l'une des universités fondatrices de la GAUC. Cet engagement est crucial pour le monde en cette période critique. »

Durant 5 jours jusqu'au 4 novembre, la Semaine inaugurale proposera divers événements organisés par le co-initiateur pour offrir à la jeunesse des perspectives différentes pour aborder le changement climatique ainsi qu'un Sommet mondial de la jeunesse sur l'avenir carboneutre, un événement piloté par les jeunes et organisé par les jeunes ambassadeurs mondiaux de la GAUC pour présenter son approche pluridisciplinaire du défi.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1932222/image.jpg

SOURCE Global Alliance of Universities on Climate