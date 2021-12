Des lauréats du prix Nobel se sont penchés sur l'avenir des technologies lors de Nobel Vision

MOSCOU, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Des lauréats des prix Nobel, Wolf, Abel et de la médaille Fields, des scientifiques russes et étrangers de premier plan, des futurologues, des participants à l'évaluation Thinkers50, des représentants des autorités et des entreprises innovantes ont conservé leur vision de l'avenir des technologies dans une « capsule temporelle ». À la fin de l'année 2022, on saura si les prévisions des experts se sont réalisées. Plus d'un million de téléspectateurs de 70 pays ont suivi les experts lors du Forum international « Nobel Vision. Open Innovations 2.0 » à Skolkovo (groupe VEB.RF).