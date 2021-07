Des milliers de travailleurs vont être formés en France pour suivre le rythme de la révolution des batteries

PARIS, 9 juillet 2021 /PRNewswire/ -- EIT InnoEnergy et la France ont signé un protocole d'accord pour lancer l'Académie EBA250 afin de recycler et de perfectionner des dizaines de milliers de travailleurs pour l'industrie française des batteries. En tant que l'un des principaux acteurs dans le cadre de l'Alliance européenne des batteries (EBA), la France - avec trois gigafactories en gestation et dont l'exploitation est prévue en 2023 - a un besoin croissant d'ingénieurs et de techniciens spécialisés. Pour combler cette lacune, IET InnoEnergy, qui coordonne le travail industriel dans le cadre de l'EBA, sera le fer de lance d'une plateforme de partage de l'éducation visant à réduire considérablement les coûts de recyclage et de perfectionnement.

EIT InnoEnergy est une communauté d'innovation soutenue par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), un organe de l'Union européenne. Ce partenariat public-privé permettra de combler le déficit de compétences émergent, avec environ 800 000 travailleurs qualifiés nécessaires dans l'industrie européenne des batteries d'ici 2025. Cela inclut le manque de compétences numériques transférables nécessaires pour soutenir la numérisation de l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'automatisation des usines avec l'industrie 4.0 à l'application de l'IA. La requalification de la main-d'œuvre sera essentielle pour que l'Europe atteigne ses objectifs en matière de « Green Deal » en préservant une capacité suffisante de batteries à mettre en avant pour soutenir l'électrification des transports et la décarbonisation de l'énergie.

Se félicitant de cette annonce, Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, a déclaré : « Le projet européen de batterie est au cœur de notre ambition pour une industrie européenne verte, numérique et résiliente. Pour que la chaîne de valeur des batteries de l'UE soit compétitive et durable, il est essentiel d'accompagner notre main-d'œuvre dans le développement des compétences nécessaires, conformément au Pacte pour les compétences. Ce partenariat permettra de former 150 000 personnes en France d'ici 2025 afin d'accompagner la transition des emplois vers la mobilité électrique et de renforcer la compétitivité de la filière européenne des batteries. »

EIT InnoEnergy prévoit de déployer d'urgence son programme de formation en France et dans toute l'Europe afin de perfectionner le personnel pour les postes de techniciens, d'ingénieurs et de chercheurs. Les cours ont été conçus par des experts travaillant actuellement dans le secteur des batteries et couvriront un éventail de sujets allant de l'électromobilité, du stockage résidentiel et du stockage sur réseau, au recyclage et à la science des données. Les modules seront dispensés en ligne par des organismes de formation locaux, bien que certains puissent nécessiter une présence physique dans des établissements de formation locaux. Tout ingénieur ou cadre travaillant dans le domaine de l'énergie peut postuler.

Diego Pavia, PDG d'EIT InnoEnergy, a déclaré : « L'Académie EBA250 renforcera les compétences des personnes qui concevront et exploiteront la chaîne de valeur européenne des batteries, de l'amont au recyclage. Elle garantit que nous pourrons mettre en place la chaîne de valeur annuelle de €250 milliards d'euros pour les batteries d'ici 2025, comme envisagé en 2017 lorsque le vice-président de la Commission européenne Šefčovič a lancé l'Alliance européenne pour les batteries et mandaté EIT InnoEnergy pour diriger l'écosystème industriel. Il s'agit également d'un parfait exemple montrant la manière dont l'Europe réussit à répondre à la montée en compétences de nos collaborateurs et à créer les nouveaux emplois à valeur ajoutée requis par la transition verte. »

Le vice-président de la Commission, Maroš Šefčovič, en charge de l'Alliance européenne des batteries, a déclaré : « 2021 pourrait être une autre année déterminante pour l'alliance européenne des batteries - également grâce à notre action collective déterminée pour répondre au développement des compétences qui émerge rapidement. La nouvelle industrie des batteries exige un nouvel ensemble de compétences. Des programmes de requalification et de perfectionnement, tels que l'Académie TSA250, contribueront donc à faire correspondre les compétences aux besoins du marché du travail et à renforcer la dimension sociale de la reprise en Europe. Dans ce contexte, je suis heureux de constater que l'Europe reste un point chaud mondial pour les investissements réalisés dans les batteries. D'ici 2025, nous devrions fabriquer chaque année suffisamment de cellules de batterie pour alimenter au moins six millions de voitures électriques. »

Aux côtés de la France, EIT InnoEnergy a déjà mis en place l'Académie ABE250 en Espagne et prévoit de déployer le programme dans toute l'Europe en 2021.

EIT InnoEnergy opère au cœur de la transition énergétique et est le principal moteur de l'énergie durable, apportant la technologie et les compétences nécessaires pour soutenir le pacte vert pour l'Europe et les objectifs de décarbonisation de l'Europe.

Reconnu au niveau mondial comme l'investisseur le plus actif dans le domaine de l'énergie et l'un des plus grands investisseurs dans les technologies liées au climat et aux énergies renouvelables en 2020, EIT InnoEnergy soutient les innovations dans toute une série de domaines. Il s'agit notamment du stockage de l'énergie, du transport et de la mobilité, des énergies renouvelables et des bâtiments et villes durables, en tirant parti de son écosystème de confiance composé de plus de 500 partenaires et de 23 actionnaires.

À ce jour, il a investi dans 500 entreprises industrielles innovantes en matière d'énergie, dont certaines ont atteint le statut de licorne, et sont en passe de générer €16 milliards d'euros de revenus et d'économiser 5,5 millions de tonnes de CO2 à ce jour.

EIT InnoEnergy est le moteur de plusieurs initiatives européennes, dont l'Alliance européenne des batteries (EBA), le Centre européen d'accélération de l'hydrogène vert (EGHAC) et l'Initiative solaire européenne (ESI).

Créé en 2010 et soutenu par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), un organe de l'Union européenne, EIT InnoEnergy possède des bureaux dans toute l'Europe et à Boston aux États-Unis.

www.innoenergy.com

