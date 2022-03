Des millions de personnes dans le monde s'expriment en réponse au conflit russo-ukrainien

La société mondiale se tourne vers les pétitions pour exiger des actions spécifiques contre la plus grande escalade militaire en Europe dans l'histoire récente

VARSOVIE, Pologne, 4 mars 2022 /PRNewswire/ -- Change.org a annoncé aujourd'hui qu'environ une semaine après que l'armée russe a franchi les frontières de l'Ukraine, plus de 4 millions de personnes dans 196 pays à travers le monde se sont tournées vers des pétitions massives pour faire entendre leur voix et exiger des actions spécifiques à la suite de l'une des plus importantes escalades militaires dans l'histoire récente. À ce jour, plus d'un million de personnes ont signé une pétition russe sur la plateforme d'opposition à la guerre avec l'Ukraine. Ce conflit est actuellement le problème le plus important et à la croissance la plus rapide abordé sur Change.org à travers le monde avec des milliers de pétitions créées sur la plateforme au cours des sept derniers jours.

« Nous avons vu des dirigeants politiques du monde entier se mobiliser pour désamorcer et, espérons-le, mettre fin à ce conflit, mais de nombreux citoyens veulent également faire leur part, à la fois en s'exprimant pour réclamer la fin du conflit actuel, mais aussi pour exprimer d'autres préoccupations », a déclaré Anya Ayvazyan, directrice de Change.org Russie. « Pour les citoyens ordinaires sur le terrain, ils voient l'impact du conflit d'un point de vue que de nombreux dirigeants politiques ne peuvent tout simplement pas prioriser. Cela peut comprendre tout ce qui va de la maltraitance amplifiée de certains segments de la population à la façon dont les marques et les entreprises devraient faire leur part pour répondre à la crise. Notre plateforme leur donne un moyen d'exprimer collectivement ces points de vue. »

Change.org, la plus grande plateforme technologique au monde pour le changement social, a été un outil puissant pour tout le monde, des citoyens ordinaires aux activistes les plus passionnés qui abordent les principaux problèmes politiques, sociétaux et économiques du monde. L'organisation a créé une page du mouvement mondial compilant les pétitions les plus actives dans le monde en réponse au conflit russo-ukrainien, disponible à l'adresse change.org/m/stand-with-ukraine.

« Pour beaucoup en Russie, c'est vraiment déchirant d'assister à ce conflit. C'est pourquoi plus d'un million de Russes ont demandé au gouvernement d'arrêter immédiatement la guerre en signant une pétition sur Change.org », a poursuivi Anya Ayvazyan. « Dans les jours à venir, nous prévoyons une vague croissante de campagnes de solidarité et de compassion et, surtout, une forte volonté de mettre fin à ce conflit militaire dévastateur. »

Parmi les pays qui ont signé une pétition pour exprimer leurs préoccupations, plus d'un demi-million de personnes ont signé une pétition italienne rassemblant des personnes en Europe, en Turquie, en Indonésie et au Japon qui s'opposent à la guerre et plus de 200 000 autres demandent une aide humanitaire pour les réfugiés ukrainiens. Aux États-Unis, plus de 40 000 personnes exhortent YouTube à retirer la chaîne Russia Today (RT), comme cela a été fait avec succès en Europe pour empêcher la propagation de la désinformation.

Change.org offre un soutien gratuit aux initiateurs de pétitions, les aidant à élaborer des stratégies de campagne, à assurer une couverture médiatique, à organiser des manifestations et à entrer en contact avec de puissants décideurs tout en travaillant à promouvoir leurs pétitions dans le monde entier. En tant qu'organisation indépendante à but non lucratif, cela fait partie de l'engagement de la plateforme ouverte à créer une infrastructure civique qui permet aux personnes du monde entier de construire des sociétés plus saines, plus participatives et plus réactives. Grâce à des directives d'utilisation robustes et à une équipe juridique et stratégique dédiée, Change.org maintient un engagement ferme envers la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, et veille à ce que les droits et les responsabilités de son demi-milliard d'utilisateurs dans le monde restent protégés et appliqués.

