Des millions de propriétaires de véhicules électriques induits en erreur par une mesure de batterie plébiscitée dans le secteur !

Electrify Europe et ZEVA Global lancent le tout premier rapport d'information sur les batteries par liaison radio, qui remet en question la façon de mesurer l'état de santé des batteries dans le secteur des véhicules électriques.

HEIST-OP-DEN-BERG, Belgique, et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Des millions de propriétaires de véhicules électriques se fient à la mesure de l'état de santé (SoH : « State of Health ») de la batterie pour évaluer leur batterie. Selon Electrify Europe et ZEVA Global, cela est de plus en plus problématique.

ZEVA x Electrify Europe

Bien que l'indicateur de l'état de santé soit largement utilisé dans le secteur des véhicules électriques, il ne mesure que la capacité restante de la batterie, et non si la batterie est équilibrée, si elle présente des défauts, si elle subit des intrusions d'humidité ou si elle montre des signes de dégradation prématurée.

Les coûts de remplacement des batteries allant souvent de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de dollars selon le modèle de véhicule, l'état des batteries demeure l'un des plus grands risques financiers associés à la possession d'un véhicule électrique.

« Une batterie peut afficher un état de santé acceptable tout en présentant un grave déséquilibre des cellules, une contamination par l'humidité ou des défaillances de son système de gestion », a déclaré Sven Van Passel, fondateur d'Electrify Europe. « Après des années passées à réaliser des diagnostics sur des batteries de véhicules électriques et à les réparer, nous avons directement pu constater que la capacité seule ne suffit pas à rendre compte de la situation. »

Ce problème intervient à un moment charnière pour le marché des véhicules électriques. Cox Automotive et J.D. Power font état d'un pic de 185 % à 230 % en glissement annuel dans les volumes de véhicules électriques ayant fait l'objet d'un crédit-bail, alors que les coûts de remplacement des batteries restent l'une des principales préoccupations financières des propriétaires de véhicules électriques.

Pour combler ce qu'elles décrivent comme un manque de transparence des batteries, les entreprises Electrify Europe et ZEVA Global se sont associées pour lancer le premier rapport mondial d'information sur les batteries par liaison radio, capable d'analyser à distance l'état des batteries sans installation matérielle, sans dispositif de diagnostic embarqué, sans rendez-vous dans un atelier ni sans test de décharge de la batterie.

« Les consommateurs ont droit à plus de transparence sur l'état du composant le plus cher de leur véhicule », a commenté Cedric Blijweert, directeur général d'Electrify Europe. « Nos rapports d'information sur les batteries aident les propriétaires à repérer plus tôt les éventuels problèmes, à mieux comprendre les risques de remplacement et à prendre des décisions plus éclairées tout au long du cycle de vie de leur véhicule. »

Les entreprises estiment que les informations sur les batteries deviendront aussi essentielles aux possesseurs de véhicules électriques que les rapports sur l'historique des véhicules le sont aux acheteurs de voitures d'occasion, créant ainsi une nouvelle norme pour la transparence des batteries à mesure que le parc mondial de véhicules électriques vieillit.

« L'industrie des véhicules électriques a massivement investi pour aider les conducteurs à comprendre l'autonomie, la charge et la consommation d'énergie, mais l'état des batteries est largement resté une boîte noire », a expliqué Raymond Reid, fondateur de ZEVA Global. « Nous pensons que le prochain chapitre de la mobilité électrique sera celui de la transparence des batteries : les propriétaires pourront alors comprendre l'état de leur batterie avec la même confiance que c'est aujourd'hui le cas pour leur jauge de carburant ou leur compteur kilométrique. »

Les rapports d'information sur les batteries par liaison radio sont actuellement disponibles dans le monde entier pour tous les véhicules Tesla, et la prise en charge d'autres constructeurs est prévue pour l'année à venir.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur http://batteryhealth.zevaglobal.com/

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