DES OUTILS D'APPRENTISSAGE ET D'ÉVALUATION INTERACTIFS POUR SOUTENIR LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS REMODÈLENT L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AU MACOMB COMMUNITY COLLEGE

WARREN, Michigan, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Transformer des vies et des communautés grâce au pouvoir de l'éducation, de l'enrichissement et du développement économique est la devise du Macomb Community College. Il s'agit d'une véritable incarnation de leur engagement à faire en sorte que leurs étudiants soient préparés pour réussir au niveau post-secondaire et au-delà.

La nécessité de passer à un modèle d'enseignement entièrement en ligne ayant été renforcée et mise au premier plan en raison de la pandémie, l'une des préoccupations du département de mathématiques a été la sécurité des tests et des examens pour maintenir l'intégrité académique. Une autre préoccupation a été de créer du contenu facile à comprendre, à conceptualiser et à saisir, avec des scénarios auxquels tous les étudiants pourraient s'identifier et qu'ils pourraient éventuellement appliquer dans leur vie quotidienne.

À partir de l'hiver 2021, la faculté de mathématiques a décidé de tester de nouvelles dispositions et de voir comment elles pourraient enrichir l'apprentissage, l'engagement et l'expérience des étudiants, en introduisant IntroMath de Vretta pour le cours sur les Principes fondamentaux des mathématiques, sur leur campus sud.

Les retours concernant la mise en œuvre initiale jusqu'à présent ont été positifs et encourageants, avec comme thème récurrent le fait que les leçons interactives suivies par les étudiants sur leur temps libre ont été très bénéfiques. Les modules attrayants, qui décomposent les concepts en micro-étapes, incluent également des applications et des scénarios réels, ce qui rend l'expérience mémorable et pertinente. Après avoir peaufiné leur technique sur les leçons, les étudiants mettent leurs capacités à l'épreuve en effectuant un devoir, qui teste leur compréhension globale de ce domaine particulier et leur permet de consolider leurs compétences tout en se creusant les méninges, alors qu'ils s'approchent un peu plus de la conquête du puzzle que sont les mathématiques.

L'apprentissage en ligne pour les étudiants est plus que jamais d'actualité pour l'université, avec l'introduction d'un modèle asynchrone qui devrait bientôt commencer et l'établissement suivra également une option d'apprentissage à distance dans un avenir proche.

Compte tenu de la réaction positive des étudiants et de la satisfaction des enseignants, le département a hâte de poursuivre sur la lancée du cours de Principes fondamentaux des mathématiques. Il travaille ainsi à la mise en œuvre d'IntroMath de Vretta dans les cours de Calcul et de Mathématiques technologiques, où les étudiants pourraient réellement bénéficier d'une expérience d'apprentissage intuitive.

Les avantages découlant de l'utilisation d'IntroMath pour la réussite des étudiants ont fait du Macomb Community College un leader de l'apprentissage numérique.

