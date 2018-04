Des partenaires internationaux, des projets en cours pour le 50e anniversaire de la Journée de la Terre

WASHINGTON, 21 avril 2018 /PRNewswire/ -- Earth Day Network finalise le projet qui marquera le 50e anniversaire de la Journée de la Terre en 2020 et Denis Hayes, organisateur de la première Journée de la Terre, pense qu'il s'agira de la mobilisation mondiale qui touchera le plus de domaines dans la défense de l'environnement dans l'histoire du monde.

Les principaux acteurs mondiaux, parmi lesquels des organismes multilatéraux, des groupes confessionnels, des enseignants, des universités, des musées, des organisations scientifiques, des gouvernements d'État, des maires, des artistes, des athlètes et autres intervenants essentiels, participent à cet effort pour faire avancer les objectifs de ce 50e anniversaire. Earth Day Network et ses nombreux partenaires ont pour objectif d'informer et de mobiliser un large public à travers le monde sur un certain nombre de principes autour des sciences participatives, de la mobilisation, du bénévolat et de l'instruction. D'après les organisateurs, ces priorités leur permettront d'atteindre leur objectif, qui est de mobiliser plus d'un milliard de personnes et de créer une nouvelle génération de militants.

Kathleen Rogers, présidente d'Earth Day Network et Denis Hayes, qui a organisé la Journée de la Terre il y a bientôt 50 ans, pensent que cet anniversaire est « une chance d'imaginer de nouveau ce que nous pourrions faire, en tant que collectivité, pour notre environnement mondial. »

Earth Day Network (EDN), qui assure la coordination de la Journée de la Terre dans le monde chaque année, est désormais à la tête de l'effort en cours.

En 1970, lors de la première Journée de la Terre, plus de 20 millions d'Américains ont envahi les rues des plus grandes villes du pays, de Washington DC à Seattle, ce qui reste la plus grande manifestation d'action citoyenne de l'histoire de l'humanité. Au fil des années, la Journée de la Terre a connu une évolution marquée, en passant d'un mouvement environnemental axé sur la conservation à un mouvement s'intéressant également à la santé humaine, la biodiversité et la citoyenneté mondiale. La première Journée de la Terre a donné lieu à un élan politique massif et a conduit au cadre majeur des lois environnementales actuelles en ce qui concerne l'eau, les espèces en danger, la pollution de l'air et les déchets dangereux.

« Malgré ces réussites incroyables et des décennies de progrès en matière d'environnement, nous sommes confrontés à une série de défis environnementaux mondiaux encore plus urgents, presque existentiels, allant de la perte de biodiversité aux changements climatiques et à la pollution plastique, qui exigent des mesures à tous les niveaux de gouvernement », a déclaré Denis Hayes.

« Aujourd'hui, les écosystèmes mondiaux sont gravement menacés », a dit Kathleen Rogers, présidente d'Earth Day Network. « Le 50e anniversaire, qui s'appuie en partie sur une campagne numérique mondiale, a le pouvoir de lancer un mouvement environnemental international, encore plus diversifié et plus passionné. »

S'appuyant sur l'héritage de l'événement organisé lors de la première Journée de la Terre, en 1970, la Journée de la Terre 2020 présentera cinq composantes principales :

Les sciences participatives. Lors de son 50e anniversaire, EDN tirera parti des sciences participatives et des technologies émergentes pour motiver un million de citoyens du monde autour du Défi pour la Terre 2020, afin de recueillir un milliard de points de données qui permettront de mesurer la qualité de l'air et de l'eau, la pollution et la santé humaine. Cette initiative est en cours de développement aux côtés de dizaines de partenaires d'importance dans des communautés scientifiques et sanitaires, ainsi que dans des entreprises technologiques.

Mobilisation. En créant des millions de voies d'engagement civique dans 195 pays à travers le monde et en travaillant avec les décideurs du monde entier, y compris les décideurs politiques aux niveaux local, régional et national, les dirigeants du secteur privé et des entreprises, EDN mènera des efforts au niveau mondial pour parvenir à un consensus et prendre des mesures de protection de la planète.

Bénévolat. Rassemblant 100 millions de personnes lors d'événements publics et un milliard dans des actions individuelles, parmi lesquelles des élèves de terminale à travers le monde, le Great Global Cleanup (Grand nettoyage mondial) est un programme bénévole d'un mois qui se déroule dans tous les pays et prévoit de supprimer des milliards d'ordures de nos quartiers, plages et parcs. EDN travaille également avec des partenaires à la plantation de 7,8 milliards d'arbres, chacun correspondant à chacun des êtres humains qui vivront sur la planète en 2020.

Instruction. En développant la connaissance de l'environnement et du climat dans le monde entier, EDN travaillera avec des enseignants, des élèves, des innovateurs et des leaders d'opinion pour instruire et motiver une nouvelle génération de leaders environnementaux à travers le monde.

Événements. La Journée de la Terre est désormais reconnue à l'international comme étant chaque année l'événement de participation citoyenne le plus importante au monde. Le 50e anniversaire de la Journée de la Terre sera marqué par des dizaines de milliers de rencontres et d'événements communautaires dans tous les pays du globe et par des événements mémorables et de grande ampleur qui auront lieu à Washington DC et dans d'autres capitales mondiales.

La première Journée de la Terre, qui s'est tenue le 22 avril 1970, a rassemblé 20 millions d'Américains de tous les milieux et est considérée comme étant à l'origine du mouvement environnemental moderne. Émanant de la première Journée de la Terre, Earth Day Network (EDN), le plus grand recruteur mondial du mouvement écologique, a bâti des projets en Inde et en Birmanie et travaille avec des associés et des dizaines de milliers de partenaires dans 195 pays, pour mener un mouvement écologique large, diversifié et instruit.

