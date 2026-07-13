DES PERSONNALITÉS INTERNATIONALES ET DES ACTEURS DE L'AIDE HUMANITAIRE LANCENT UN APPEL URGENT EN FAVEUR DE LA PAIX

GENÈVE, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Les défis auxquels notre monde est confronté aujourd'hui, qu'il s'agisse des conflits armés, des rivalités géopolitiques ou de l'aggravation des divisions idéologiques, sont évidents pour nous tous. Leurs conséquences dépassent largement les frontières et ont des répercussions sur le tissu social et l'avenir de l'humanité.

Créé dans le but de faire de la paix une réalité concrète plutôt qu'une simple aspiration, le Conseil spirituel international pour la transformation de l'humanité (ISCTH) sert de plateforme où la paix n'est pas seulement débattue, mais activement cultivée par le dialogue, la collaboration et des actions concrètes. Par cet appel, l'ISCTH souligne le besoin urgent de dialogue, de compréhension mutuelle et de responsabilité collective pour instaurer une paix durable.

Récemment, faisant écho à ce sentiment exprimé sur, Alexandre Loukachenko, le président de la Biélorussie, a également déclaré : « Aujourd'hui, nous devons mettre tout en œuvre pour parvenir à un accord pacifique par le biais de compromis, afin d'assurer une paix durable. »

Pour plus d' s sur cette initiative, ce, ce collectif, cet appel lancé par l'ISCTH, des personnalités mondiales, des dignitaires et des humanitaires, ainsi que des messages exclusifs partagés avec l'ISCTH pour cet appel :

Dr H. C. Nik Gugger, membre du Parlement suisse, a déclaré : « Le monde est en feu. Les dirigeants mondiaux doivent privilégier le dialogue plutôt que l'escalade, et la non-violence plutôt que les représailles. Le dialogue n'est pas un signe de faiblesse. C'est la seule voie à suivre. »

Ján Figeľ, président de FOREF Europe, a déclaré : « Le respect de la dignité et des droits fondamentaux de chaque être humain est la voie la plus sûre vers une paix durable. »

Sajeda Shawa, responsable de l'OCHA (Bureau des affaires humanitaires des Nations unies) aux Émirats arabes unis, ajoute : « J'espère que les dirigeants privilégieront le dialogue plutôt que la division, la compassion plutôt que l'indifférence, et qu'ils placeront la dignité humaine au cœur de chacune de leurs décisions. »

Son Sa Sainteté l' Dalai Lama guides, «La paix commence au sein de chaque individu. Une paix durable ne peut pas être obtenue par la force, mais par la compassion. »

Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, déclare : « Il faut davantage de voix en faveur de la paix, davantage de voix contre la folie de la course aux armements, davantage de voix qui s'élèvent en faveur de nos frères et sœurs les plus démunis. »

Parmi les voix les plus influentes d'aujourd'hui, c'est en Inde que cet appel trouve l'une de ses expressions les plus fortes. Maitreya Dadashreeji, suprême, chef spirituel et, visionnaire à l'origine de ISCTH, lance un appel pressant : « Les programmes clivants, myopes et égoïstes s'intensifient à mesure qu'ils approchent de leur dénouement décisif. N'oubliez pas que les conséquences de la guerre menacent non seulement la civilisation humaine, mais aussi cette planète qui abrite la vie depuis des milliards d'années. D'ici peu, nous serons confrontés aux cris incessants de l'humanité qui dureront des siècles, et la planète subira des dommages irréversibles. Il va commencer à avoir des problèmes irréparables. Nous ne sommes pas les propriétaires de cette planète. Nous en sommes les gardiens. Agissons en conséquence et protégeons-la. L'Europe et l'Asie, qui abritent près de 70 % de la population mondiale, assument une lourde responsabilité quant à l'avenir de l'humanité. Assez de destruction infligée à notre Terre Mère, qui sait toujours pardonner.

Nous lançons donc un appel à la Russie et l'Ukraine afin de parvenir à une résolution et d'instaurer une paix durable, de sorte que ensemble, nous puissions œuvrer à de plus grandes réalisations pour la région et pour le monde.

Pour Un seul Dieu, qu' nous puissions nous réunir. Pour une seule Terre, unissons nos forces. »

Les voix de la conscience se sont fait entendre dans leur appel collectif. En ce moment décisif de l'histoire, que chaque décision place la protection de la vie humaine, la dignité de tous et l'avenir de notre planète commune au-dessus de tout conflit. Que la paix règne !

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