Des protocoles sanitaires ambigus dissuadent les voyageurs de prendre l'avion

L'enquête a été menée par YouGov en prévision du Future Aviation Forum, un sommet mondial de l'aviation qui se tiendra à Riyad du 9 au 11 mai. Elle a été réalisée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie et dans les pays du Golfe : le Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Si les résultats varient d'un pays à l'autre, cette enquête révèle une incompréhension des divers protocoles sanitaires en vigueur concernant le transport aérien. Dans tous les pays interrogés, environ un tiers des participants déclarent que le flou qui entoure les protocoles sanitaires les a dissuadés de prendre l'avion l'année dernière et les dissuadera encore en 2022.

« Il est évident que les pays doivent travailler ensemble afin d'uniformiser les protocoles sanitaires pour les passagers. Pour que le secteur mondial de l'aviation se rétablisse pleinement et rapidement, il est essentiel que nous améliorions la clarté des exigences actuelles et renforcions la confiance dans la capacité du secteur à faire face aux futures crises de santé publique », a déclaré Son Excellence Saleh bin Nasser Al-Jasser, ministre saoudien des Transports et de la Logistique.

Le Future Aviation Forum réunira des dirigeants des secteurs public et privé, des PDG internationaux et des régulateurs pour façonner l'évolution du transport aérien international et proposer des solutions dans un monde post-pandémie. Il comptera plus de 120 intervenants et plus de 2 000 participants et représentants de tous les continents sont attendus. Les délégués sont invités à assister à 40 sessions, axées sur trois piliers thématiques fondamentaux : l'expérience des passagers, la durabilité et la reprise des activités après la crise.

Son Excellence Abdulaziz Al-Duailej, président de l'Autorité générale de l'aviation civile d'Arabie saoudite (AGAC), a déclaré qu'en préparation du Forum, l'AGAC était en concertation avec les parties prenantes pour élaborer une politique visant à protéger le secteur contre les futures crises sanitaires.

« La COVID-19 a sévèrement perturbé le trafic aérien et les voyages dans le monde entier et a jeté un froid sur les perspectives de croissance du secteur mondial de l'aviation. Comme le transport de voyageurs ne devrait pas atteindre les niveaux pré-2019 avant 2024, nous devons trouver des moyens pour harmoniser les protocoles d'information sur la santé, pour améliorer le partage d'informations et la transparence entre les pays, pour protéger la santé et la sécurité des passagers et pour regagner leur confiance ; ce sont là certains des défis fondamentaux que nous allons relever au Future Aviation Forum », a déclaré Son Excellence Al-Duailej.

L'enquête a révélé que les opinions sur la collaboration entre les pays pour faciliter les déplacements pendant la pandémie sont partagées. La majorité des habitants du Golfe (73 %) et d'Italie (59 %) pensent que les pays ont collaboré, tandis que la plupart des habitants des États-Unis (56 %) et du Royaume-Uni (70 %) pensent le contraire.

Quant à savoir si le secteur de l'aviation est prêt à faire face à une autre crise sanitaire, seule une majorité de personnes dans le Golfe (64 %) est convaincue que oui, tandis que les participants des autres pays interrogés sont divisés. Plus d'un tiers des personnes interrogées au Royaume-Uni et un quart de celles interrogées aux États-Unis et en Italie estiment que les aéroports et les compagnies aériennes ne sont pas préparés à affronter une nouvelle crise sanitaire.

