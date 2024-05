Des solutions compactes pour des résultats probants : Cervoz débloque la puissance de l'informatique de périphérie

TAIPEI, 20 mai 2024 /PRNewswire/ -- Cervoz Technology, un leader en matière de solutions de stockage, de mémoire et d'expansion de qualité industrielle, favorise l'évolution de l'informatique de périphérie grâce à ses solutions innovantes.

Cervoz, a Taiwan-based company with decades of experience in industrial-grade storage, memory, and expansion solutions, offers comprehensive solutions to enhance edge computing capabilities. From compact NVMe SSDs and DRAM modules to advanced modular expansion cards, Cervoz enables seamless integration, optimized performance, and unmatched reliability in edge computing deployments.

Dans le paysage actuel riche en données, les entreprises s'appuient sur les informations fournies par les dispositifs IoT. Les volumes de données augmentent avec les progrès de l'IA et de la 5G, posant des problèmes de bande passante et de latence qui alourdissent l'informatique cloud traditionnelle. L'informatique de périphérie (« Edge computing ») apparaît comme une solution, en traitant les données à la source pour obtenir des informations en temps réel cruciales pour des applications telles que les jumeaux numériques, les véhicules autonomes et les soins de santé intelligents.

Qu'est-ce que l'informatique de périphérie ?

L'informatique de périphérie est une architecture informatique décentralisée qui traite les données près de leur origine, souvent à la périphérie du réseau. Cette approche divise les tâches depuis les centres de données centraux vers les dispositifs et les nœuds périphériques. Elle permet d'obtenir des informations plus rapides et plus approfondies et d'améliorer la réactivité, en augmentant la vitesse et en réduisant la latence par rapport aux clouds centralisés. Généralement, un système informatique de périphérie comprend trois couches : le dispositif, la périphérie et le cloud.

La couche du dispositif

La couche du dispositif, la plus proche du monde physique, comprend des points d'extrémité tels que des capteurs, des contrôleurs et des caméras, entre autres. Cette couche priorise la collecte et le traitement initial des données pour une réponse et une efficacité en temps réel. Elle nécessite des composants hautement fiables, compacts et écoénergétiques. Les disques SSD NVMe M.2 2230 ( A+E key / B+M key ) et DDR4 SO-DIMM de Cervoz optimisent cette configuration grâce à un accès rapide aux données et à un stockage efficace dans des conceptions économes en termes d'espace. Ils fonctionnent de manière fiable sur une large plage de températures (de -40 °C à 85 °C) et sont dotés d'un revêtement conforme ainsi que d'un remplissage antivibrations pour des performances améliorées dans des environnements difficiles.

La couche de périphérie

La couche de périphérie, constituée de serveurs et de passerelles périphériques, sert de lien crucial entre les sources de données de la couche du dispositif et les opérations basées sur le cloud. Elle est conçue pour le traitement, le filtrage et l'analyse approfondis des données, mettant l'accent sur des opérations rapides et des réponses en temps réel afin de minimiser la dépendance à l'égard des centres de données distants. Pour des performances optimales, les composants doivent gérer des charges de traitement élevées avec une latence minimale et une stabilité maximale. Les disques SSD NVMe dotés de la technologie PCIe Gen3 ou supérieure, tels que le NVMe PCIe Gen3x4 SSD de Cervoz, avec des facteurs de forme compacts M.2, un tampon de cache DRAM avancé et la technologie LDPC ECC , sont parfaitement adaptés à la couche de périphérie. Ces SSD permettent un répertoire efficace et une correction des erreurs lors des transferts de données à grande vitesse, améliorant ainsi la précision et la fiabilité des données.

La couche du cloud

La couche du cloud nécessite un traitement intensif et un stockage à long terme, l'exécution d'analyses, l'exploitation de l'IA et de l'apprentissage automatique, et la gestion de systèmes de données étendus à travers divers emplacements périphériques. Elle exige des composants fiables et très performants. Les SSD PCIe Gen4x4 NVMe de Cervoz excellent avec des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 7 100/6 190 Mo/s et des IOPS aléatoires 4K allant jusqu'à 1 000 K, avec des dissipateurs thermiques en aluminium et un ralentissement thermique pour les problèmes de surchauffe . Le module DDR5-5600 DRAM renforce cette configuration avec un débit de données élevé et une utilisation efficace de l'énergie, répondant à ces besoins informatiques rigoureux.

La connectivité entre les couches

Une connectivité réseau fiable et à faible latence est essentielle, car les données circulent entre la couche du dispositif, celle de périphérie et celle du cloud. La carte Ethernet low-profile 10GbE de Cervoz fournit des connexions câblées stables et à haute vitesse dans des environnements à large bande passante et à faible latence. De plus, la nouvelle carte Ethernet compacte low-profile PCIe est idéale pour les boîtiers de périphériques étroits. Pour les zones où le câblage n'est pas pratique, les cartes Wi-Fi M.2 offrent une flexibilité sans fil essentielle. Ces options de connectivité assurent une base solide pour une gestion transparente des données dans toutes les couches.

Cervoz offre des solutions complètes pour améliorer les capacités d'informatique de périphérie. Des SSD NVMe et des modules DRAM compacts aux cartes d'extension modulaires avancées, permettant une intégration transparente, des performances optimisées et une fiabilité inégalée dans les déploiements d'informatique de périphérie.

