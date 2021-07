Des solutions globales pour IFS Applications sont désormais disponibles en toute transparence grâce à un partenariat stratégique entre Enterprise Analytics et ERP Dynamics

LONDRES, 13 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Qu'il s'agisse d'un déploiement sur des sites mondiaux, de la mise en œuvre d'IFS Cloud ou de la recherche d'un centre d'assistance multicontinental et multilingue, ce dernier partenariat stratégique axé sur IFS permet à un projet mondial de se sentir local.

Enterprise Analytics, leader du secteur et partenaire privilégié d'IFS Applications, a annoncé aujourd'hui un partenariat mondial avec ERP Dynamics, partenaire d'Oracle et spécialiste du secteur. Ensemble, en formant Enterprise Analytics Global, les leaders de l'industrie offriront un support et une offre de services sans faille aux clients d'IFS.

La suite technologique d'ERP Dynamics place l'expérience utilisateur au cœur des systèmes et des processus d'entreprise. Grâce au partenariat IFS d'Enterprise Analytics, à ses connaissances approfondies en matière d'intégration de systèmes et à sa compréhension des processus, les deux organisations peuvent prendre en charge un grand nombre de fonctions commerciales essentielles à l'échelle internationale sans jamais faire de compromis sur la qualité.

Basée à Londres, Enterprise Analytics Global réunira des leaders du secteur, Robert Mullen, PDG, Kevin Douglas, directeur de l'exploitation, Abigail Allman, directrice de la commercialisation, Eranda Maldeniya, directeur financier, Nadeera Jayasinghe, directeur de l'exploitation, Janaka Bandara, directeur de la technologie, ainsi que les directeurs exécutifs Lalindu Samaraweera et Pethum Ruhunage, dans leur approche du marché. Une collaboration à cette échelle, avec les principaux ambassadeurs de l'innovation du secteur, est extrêmement bénéfique pour les utilisateurs d'IFS dans le monde, en particulier ceux qui s'engagent dans un déploiement ou une mise en œuvre d'IFS sur des sites internationaux.

« Nous sommes ravis de rejoindre le groupe Enterprise Analytics. Ayant travaillé avec l'équipe depuis un certain temps déjà, nous sommes bien conscients de la qualité des résultats et du niveau de service à la clientèle qu'offre Enterprise Analytics. Notre nouveau conseil d'administration est composé de professionnels chevronnés du secteur IFS qui connaissent et comprennent les besoins du marché britannique et européen en matière de solutions et de services IFS et autres systèmes d'entreprise », a déclaré Robert Mullen, PDG d'Enterprise Analytics pour le Royaume-Uni et l'Europe.

La nouvelle formation d'Enterprise Analytics Global unit les deux sociétés dans le but de renforcer la présence d'Enterprise Analytics sur le marché au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Nord. Ce partenariat permettra aux entreprises d'identifier de nouvelles opportunités de marché où elles pourront étendre leurs capacités et apporter une plus grande valeur ajoutée aux clients.

« Nous sommes fiers d'offrir plus de valeur à nos clients dispersés sur 4 continents, en tant que l'un des principaux fournisseurs de logiciels, de solutions et de support d'IFS Applications au niveau mondial. Ce nouveau partenariat représente une étape importante pour nous. À un moment où la plupart des organisations ont été confrontées à l'incertitude, nous avons prospéré et nous nous sommes développés », a déclaré Eranda Maldeniya, directeur de Enterprise Analytics.

Fondée en 2021, ERP Dynamics est une organisation technologique innovante qui connaît une croissance rapide. Ce sont des spécialistes de l'ERP et du développement sur mesure à l'aide de logiciels auxiliaires. Offrant des conseils d'experts à l'échelle mondiale, ils accompagnent leurs clients dans leur transformation numérique, depuis la sélection et la mise en œuvre jusqu'à l'adoption par les utilisateurs et le soutien continu. http://www.erpdynamics.co.uk

Fondée en 2018, le partenaire d'IFS Applications Enterprise Analytics se concentre sur l'amélioration d'IFS Applications via la mise en œuvre, les déploiements et l'adoption à travers l'industrie. Enterprise Analytics est un fournisseur privilégié de services de conseil et de support pour les applications IFS au niveau international. http://www.e-analytics.com

