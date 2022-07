Des traces d'ours découvertes dans les palais royaux de Silla

GYEONGJU, Corée du Sud, 1er juillet 2022 /PRNewswire/ -- L'Institut national de recherche sur le patrimoine culturel de Gyeongju a publié le 30 juin une série d'articles sur les modes de vie à Silla. Dans cet épisode, l'article traite de la signification d'ossements d'ours mis au jour à Wolseong.

Concernant les fouilles archéologiques nationales, des reportages autour des reliques découvertes ont souvent fait état de l'excavation de poteries, de ferronneries et de céramiques.

Cependant, les reliques telles que les ossements d'ours se décomposent facilement et ne restent habituellement pas intactes, bien qu'ils aient été entreposés dans les reliques. Par conséquent, les reliques organiques, notamment les ossements d'animaux, ont été principalement découvertes dans des environnements particuliers où les os ont pu être protégés, par exemple dans les marécages.

De plus, après la découverte de grandes quantités d'ossements d'animaux dans les couches sédimentaires de Haeja, un étang autour de Wolseong, il est devenu possible de voir comment les gens de Silla traitaient les animaux au Ve siècle, il y a environ 1 600 ans.

La plupart des animaux trouvés sur le site de fouilles de Wolseong sont des mammifères, notamment des porcs sauvages, des vaches, des chevaux, des chiens, des ours et des cerfs. On pense que le peuple Silla a pu élever ces animaux comme bétail et les utiliser pour l'agriculture ou pour la viande. L'équipe de recherche s'est particulièrement concentrée sur les animaux qui ne cohabitent pas facilement avec les humains, comme les ours, les cerfs et les sangliers.

Une analyse a révélé que le peuple Silla a pu utiliser des ours dans un autre but que celui de les manger. Les chercheurs de l'Institut national de recherche sur le patrimoine culturel de Gyeongju ont trouvé des éléments de preuve dans le « Samguk-Sagi » (L'Histoire des trois royaumes) expliquant comment le peuple Silla utilisait les ours.

Selon le « Samguk-Sagi » (L'Histoire des trois royaumes), le peuple Silla aurait utilisé des peaux d'ours pour décorer le drapeau de l'armée.

Un autre passage du « Samguk-Sagi » raconte qu'un organe de gouvernement aurait été chargé des produits en cuir dans les palais royaux de Silla.

On pense que le cuir animal a servi à fabriquer plusieurs types de produits à Wolseong où vivaient les familles royales de Silla. Lors du tannage du cuir, une technique d'utilisation de l'eau des cerveaux des animaux a été transmise. On présume également d'un lien avec plusieurs crânes retrouvés brisés parmi les ossements d'animaux mis au jour à l'étang de Haeja, à Wolseong.

De même, les ossements d'animaux déterrés à l'étang de Haeja à Wolseong, attirent l'attention de nombreux historiens car ils constituent une preuve tangible du mode de vie des familles royales Silla.

SOURCE The Gyeongju National Research Institute of Cultural Heritage