Des villes réinventées par Lynk & Co

GÖTEBORG, Suède, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Les villes du 21ème siècle se sont adaptées aux voitures tout autant qu'aux humains. Mais une nouvelle enquête internationale d'Ipsos pour la marque de mobilité Lynk & Co démontre qu'un souhait commun parmi les Européens est d'utiliser les véhicules plus efficacement et de libérer l'espace urbain pour plus de verdure. Sachant qu'une voiture n'est en moyenne utilisée que 4 % du temps, Lynk & Co met l'industrie au défi d'adopter une nouvelle approche de la mobilité perturbatrice.

Le paysage actuel ? Beaucoup de parkings

Stockholm, par exemple, est couverte par 550 000 m2 d'espace de stationnement permanent. Cela représente plus de 77 terrains de football. Lynk & Co veut perturber l'industrie automobile et remettre en question l'idée que les voitures sont des possessions plutôt qu'un mode de transport partagé. Leur modèle d'abonnement flexible et mensuel signifie que vous n'avez une voiture que lorsque vous en avez réellement besoin, et que vous pouvez facilement la partager avec d'autres. Avec moins de voitures, les villes pourraient être construites pour les humains et non pour les voitures. Les citoyens pourraient profiter d'environnements urbains plus verts, plus dynamiques et plus inspirants.

Une nouvelle enquête menée auprès de plus de 8 000 répondants dans huit capitales européennes (Londres, Paris, Berlin, Rome, Madrid, Amsterdam, Stockholm et Bruxelles) a été réalisée par Ipsos pour Lynk & Co. Avec le rapport « Cities Reimagined by Lynk & Co », la société de mobilité a entrepris d'apprendre la manière dont les Européens appréciaient leurs villes aujourd'hui, et comment ils aimeraient façonner leurs villes pour demain. Il s'avère que les points de vue diffèrent.

La jeunesse européenne à l'avant-garde

À Rome, 70 % de tous les répondants déclarent que la circulation est un énorme souci, tandis qu'à Stockholm 44 % d'entre eux reconnaissent la beauté de leur ville lorsqu'ils la parcourent. À Madrid, 26 % des répondants considèrent que leur trajet quotidien est le point culminant de leur journée, et les Londoniens sont les plus susceptibles d'avoir une expérience agréable et polie avec leurs compagnons de trajet (19 %).

L'attitude vis-à-vis du covoiturage est similaire sur les huit marchés mais varie en fonction de l'âge des répondants. Ici, la jeune génération. Parmi les répondants âgés de 25 à 34 ans, 66 % étaient en faveur du partage de voiture. En revanche, 35 % seulement des répondants âgés de 55 à 65 ans étaient du même avis.

« Avec des voitures garées 96 % du temps, nos villes ont beaucoup de potentiel inutilisé. Je me sens motivé par les résultats du sondage, et je suis heureux que les Européens soient d'accord avec notre mission pour de villes plus vertes, accessibles et ouvertes. Il est temps de reconquérir notre espace humain. » – Alain Visser, PDG de Lynk & Co

Moins d'espaces de stationnement, plus d'espaces de vie

Le souhait le plus commun dans ces huit villes est de remplacer les places de stationnement par plus de verdure (57 %), puis par des endroits pour se reposer (32 %) et des trottoirs plus larges (28 %). Mais il y a quelques autres découvertes plus surprenantes. Bruxelles, qui est l'une des villes les moins vertes parmi celles de cette enquête, est la moins encline à introduire plus de verdure dans sa ville. Les Londoniens sont les citoyens les plus avides d'art et les plus susceptibles de voter pour plus d'art public, de street-art et de graffitis pour remplacer les espaces de stationnement. Sans surprise peut-être, les habitants d'Amsterdam veulent plus d'espace pour leurs pistes cyclables.

Les données ont montré que de meilleures villes ne sont pas qu'un rêve lointain, mais une possibilité. Lynk & Co mène une révolution dans les mentalités envers la propriété automobile. En repensant les voitures pour qu'elles soient flexibles, partageables et adaptées à la vie moderne, nous créons de l'espace dans nos villes pour les gens.

