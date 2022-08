Desconto especial e promoção marcam as comemorações pelos 85 anos da Ultragaz

Companhia preparou oferta que estará disponível a todos os consumidores do Brasil, entre os dias 22 e 25 de agosto, exclusivamente para compras no aplicativo

SÃO PAULO, 18 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- No mês de agosto, a Ultragaz comemora seus 85 anos. Para celebrar, a companhia, que atua com soluções em energia para negócios e domicílios de forma segura, eficiente e sustentável, vai realizar uma promoção especial entre os dias 22 e 25 de agosto.

Durante o período, os clientes que comprarem recarga de botijões de 13kg pelo App da Ultragaz ganham desconto de R$15. Cada consumidor poderá fazer um pedido com até duas recargas e, para usufruir do benefício, basta adicionar o produto ao carrinho e o desconto será aplicado automaticamente no final da compra.

A oferta é válida somente para recarga de botijões de 13 kg e são aceitas todas as formas de pagamentos, exceto Vale Gás. "A promoção especial em que celebramos o aniversário da Ultragaz, reforça o compromisso de levar sempre as melhores ofertas até os nossos clientes", afirma Diego Lomeu, Gerente de Experiência do Cliente da Ultragaz. "Por isso, nossa comemoração foi preparada especialmente para um dos alicerces fundamentais dos nossos 85 anos de existência, os consumidores", complementa o executivo.

A campanha é válida para as praças atendidas pelo aplicativo da Ultragaz, disponível para download em dispositivos com iOS e Android. Além das possibilidades de pedir os botijões azuis sem sair de casa e utilizar diversas formas de pagamento, o app também permite ao usuário acompanhar o pedido, tudo conectado e online. Para saber as localidades contempladas, como baixar o aplicativo Ultragaz e ter acesso ao regulamento da promoção, acesse a página oficial da companhia.

Contato: [email protected]

FONTE Ultragaz

