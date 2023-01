Descubra as apostas de Malvino Salvador para manter a pele bonita e saudável

Ator elegeu o bioestimulador de colágeno Sculptra® e o preenchedor à base de ácido hialurônico Restylane®, ambos da Galderma, como tratamentos estéticos indispensáveis no cuidado com a sua pele

SÃO PAULO, 19 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Malvino Salvador é adepto ao autocuidado e está ligado às tendências de procedimentos estéticos que priorizam sua individualidade. O ator mantém uma rotina de hábitos saudáveis que vão desde alimentação balanceada até a prática regular de exercícios físicos que contribuem para o bem-estar do corpo e mente.

Aos 46 anos, Malvino revela que é adepto dos tratamentos estéticos que, associados à sua rotina saudável, contribuem para recuperar a firmeza e a sustentação da pele¹, além de atenuar rugas e marcas de expressões, realçando seus traços individuais.

Um dos produtos indicados pela dermatologista do ator é o Sculptra®, um bioestimulador de colágeno que pode ser aplicado em algumas regiões da face¹ e diversas áreas do corpo². Com eficácia comprovada, o produto aumenta em até 66.5% a produção de colágeno tipo l da pele após três meses da primeira aplicação³, com duração de até 25 meses4, podendo variar de acordo com a história de cada pele.

"Foi o tempo em que as pessoas pensavam que autocuidado não era coisa de homem. Cuidar de si vai muito além da aparência e é por isso que eu faço uso de Sculptra® e Restylane®. Esses produtos melhoram a saúde da minha pele e me ajudam a conquistar um envelhecimento saudável e alto astral", conta Malvino.

A dermatologista de Malvino, Dra. Aline Vieira (CRM-RJ 739.545) explica que, "A aplicação do bioestimulador de colágeno gera uma reação no corpo que leva a pele a produzir mais colágeno. Pode ser feita em várias áreas do rosto e do corpo, como braços, pescoço, abdômen, glúteo, coxas e joelhos. O número de aplicações necessárias depende da necessidade individual de reposição de colágeno, por isso, há a necessidade de avaliação de um profissional de saúde habilitado. Mas, geralmente, é feito em três sessões5".

Mas, a pele madura não sofre só com a perda de colágeno. Com o passar dos anos, a perda de gordura e estrutura óssea também contribuem para o aspecto de aparência cansada. Para atenuar estes efeitos, Restylane®, preenchedor à base de ácido hialurônico com 26 anos de uso no mercado de estética, também foi o escolhido pela dermatologista do ator.

"Eu queria amenizar algumas rugas e linhas de expressão, e definir o contorno do rosto. Aí minha médica sugeriu fazermos o preenchimento com Restylane® para, mesmo de forma sutil, conseguir evidenciar ainda mais o meu rosto", comenta Malvino.

A linha de preenchedores Restylane® é a mais completa do mercado6 e traz produtos que possibilitam tratamentos individualizados para acentuar contornos da face e amenizar aspectos de rugas. Soma-se ao portfólio os SkinboostersTM, também à base de ácido hialurônico, mas na composição de um gel ultrafino que oferece um verdadeiro boom na hidratação da pele de dentro para fora, recuperando o viço e a elasticidade e diminuindo o aspecto de linhas finas7. Restylane® SkinboostersTM pode ser aplicado na face, pescoço, colo e mãos.

"Antes de recomendarmos o protocolo de tratamento de cada paciente, avaliamos o tipo de pele, a moldura da face e outros aspectos que, juntos, definem a beleza de cada paciente. Depois da avaliação individual do Malvino, vimos que o tratamento para estimular mais colágeno, associado à projeção do queixo, certamente iam contribuir para realçar os traços que já são dele. O ácido hialurônico é uma aplicação segura por sua alta biocompatibilidade e, sem dúvida, ter um leque amplo de opções em termos de composição de géis nos ajuda a oferecer tratamentos personalizados, mantendo os aspectos naturais que compõem a beleza de cada um", explica Dra. Aline.

A dermatologista ainda esclarece que, ambos os procedimentos quando usados de forma regular e com a ajuda de um profissional de saúde habilitado, ajudam a recuperar essas perdas de modo a manter a qualidade de pele independentemente da idade. A profissional também ressalta que para a maioria das pessoas, estes procedimentos são pouco doloridos.

Diante de soluções estéticas de alta eficácia, Malvino Salvador conclui: "Acredito e uso os procedimentos estéticos com foco em manter a qualidade da minha pele no longo prazo. Cada vez mais temos soluções que nos ajudam a avançar na idade mantendo a qualidade de vida e o aspecto saudável. Depois que conheci Sculptra® e Restylane® não fico mais sem".

Sculptra® e Restylane® são produtos utilizados em procedimentos estéticos pouco invasivos que devem ser realizados por profissionais de saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis.

