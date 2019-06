Descubra com a GAC Motora história por trás da grandeza

A história foi contada pela GAC Motor no primeiro vídeo denominado 'Barco' ('Boat') que faz parte da sua nova série de filmes 'Homenagem às Pessoas Comuns' ('Salute the Ordinary'). Na série de filmes da marca, a GAC Motor revela histórias sobre a grandeza criada por pessoas comuns no seu dia a dia e demonstra assim seu respeito. O professor apresentado no vídeo "Barco" é um homem comum na opinião da maioria das pessoas, mas a inspiração que proporcionou aos seus alunos o tornou um professor excepcional.

A história personifica a ideia de que o papel que cada pessoa desempenha na sociedade é importante para o desenvolvimento da comunidade, independentemente do trabalho ou posição que ocupe.

O tema reflete-se em todos os funcionários da GAC Motor. Seguindo a visão da empresa sobre a busca da grandeza e o compromisso de realizar o sonho de criar uma vida de mobilidade de qualidade para os clientes globais, todos os funcionários da GAC Motor contribuem com seu profissionalismo para o desenvolvimento de produtos de alto nível.

"Com o filme 'Homenagem às Pessoas Comuns', a GAC Motor homenageia as pessoas que encontramos em nosso dia a dia e que trabalham arduamente para uma vida melhor. Respeitamos os valores criados em todas as posições, sejam elas quais forem e incentivamos todos a superar seus desafios com persistência para realizar o sonho de ser grande", disse Yu Jun, presidente da GAC Motor.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do GAC Group que ocupa a 202ª posição entre as companhias da Fortune Global 500. A empresa desenvolve e manufatura veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de alta qualidade. A GAC Motor classifica-se há seis anos consecutivos como a primeira entre todas as marcas chinesas no Initial Quality StudySM (IQS) da China realizado pela J.D. Power Ásia-Pacífico, demonstrando a estratégia da companhia dedicada à qualidade e à inovação desde a área de pesquisa e desenvolvimento (P&D), e fabricação até a área de vendas, serviços e cadeia de suprimentos.

