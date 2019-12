Descubra Sua Causa 2.0 desembarca no Dia de Doar, ampliada e com novos parceiros

SÃO PAULO, 3 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Campanha Descubra Sua Causa, do IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, completa um ano e passa a reunir, numa mesma plataforma, outros parceiros que, juntos, irão encurtar caminhos entre o entendimento da causa, a doação ou o trabalho voluntário, e, com isso, ajudar a fomentar ainda mais a cultura de doação.

Com um teste simples, leve e fácil, a plataforma ajuda o brasileiro a se conectar às causas com as quais mais se identifica e a conhecer organizações que pode apoiar. Desde saúde, educação e meio ambiente, até promoção da inclusão e diversidade e geração de trabalho e renda. Basta responder a perguntas ligadas a temas do dia-a-dia, tais como: qual manchete de jornal te deixa mais feliz ou para qual lugar você viajaria agora. A partir daí são indicados caminhos para doação e realização de trabalho voluntário, além de notícias sobre os temas de interesse.

Nessa segunda fase, a plataforma Descubra Sua Causa reúne IDIS, a plataforma de doação BSOCIAL, o portal de voluntariado ATADOS e a CATRACA LIVRE, que será responsável por produzir conteúdos exclusivos sobre causas. "Montamos o time dos sonhos para as pessoas conseguirem se engajar com ONGs e projetos, ajudando a fortalecer a cultura de doação no Brasil", explica a presidente do IDIS, Paula Fabiani.

Ampliar a transparência e segurança foram fatores levados em consideração nesta nova etapa. Todas as organizações indicadas para doação, por meio da BSOCIAL, passaram por um processo de validação no próprio IDIS. Outro ponto contemplado com o Descubra Sua Causa 2.0 é o desejo das pessoas de fazer trabalho voluntário. O Atados conecta pessoas às oportunidades de fazer trabalho voluntário em causas sociais com as quais se identificam e têm sinergia com a campanha do IDIS. Feito o teste e descobrindo a causa, a pessoa é direcionada para uma página onde são apresentadas ONGs que atuam na causa escolhida e que aceitam trabalho de voluntários.

Já a Catraca Livre se junta ao time, tendo recentemente lançado seu novo posicionamento – Catraca Causando - que vem reforçar sua missão de empoderar as pessoas através de conteúdos e ações práticas que impactam positivamente na vida dos cidadãos. O portal produzirá matérias especiais relacionadas a causas e também compartilhará o teste com sua audiência.

Saiba mais em www.descubrasuacausa.net.br / www.facebook.com/descubrasuacausa / www.instagram.com/descubrasuacausa/

FONTE IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social

