Desempregados com mais de 45 anos de idade enfrentam desafios de envelhecimento e carreira em todo o mundo, revela a Generation

Hoje, a organização global sem fins lucrativos Generation publica o Meeting The World's Midcareer Challenge, um relatório de pesquisa baseado em 3.800 pessoas empregadas e desempregadas, e 1.404 gestores de contratação para revelar tendências de emprego globais.

O relatório lança luz sobre a realidade do mercado de empregos para pessoas com idade entre 45 a 60 anos em sete países – Brasil, Índia, Itália, Singapura, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos – com foco específico nas pessoas que buscam ou trabalham em cargos de nível básico e intermediários, sem formação educacional formal pós-secundária e níveis de renda baixos. Os resultados destacam os sérios desafios de desemprego enfrentados por trabalhadores de meia carreira em todo o mundo, oferecendo informações sobre por que eles têm dificuldades.

Essas tendências ocorriam antes da pandemia, mas esta pesquisa também demonstra que a COVID-19 prejudicou as oportunidades de emprego e piorou as condições de emprego para os trabalhadores de meia carreira. 37% dos funcionários que trocam de emprego em sua meia carreira, e mais de 50% dos que buscam trabalho, dizem que a COVID-19 teve um grande impacto em sua situação trabalhista.

Os empregadores veem os candidatos a empregos com mais de 45 anos como tendo habilidades mais fracas em relação aos candidatos mais jovens, apesar de terem funcionários de 45 anos ou mais na mesma empresa com desempenho igual ou melhor no trabalho do que seus colegas de trabalho mais jovens.

A pesquisa mostra que as pessoas com mais de 45 anos enfrentam pressão persistente e crescente no mercado global de empregos, e a idade delas é uma das maiores barreiras para encontrar um emprego, com 71% dos contratantes atuais vendo a idade como um grande obstáculo. As pessoas de comunidades sub-representadas enfrentam obstáculos ainda maiores: fazem 53% mais entrevistas do que seus colegas para obter uma oferta de emprego.

A pesquisa também encontra fortes evidências de que as percepções do envelhecimento são bem fundamentadas. Os gerentes de contratação apresentam percepções negativas de candidatos com mais de 45 anos, afirmando que apenas 17% estão prontos, 18% têm habilidades ou experiência relevantes e 15% têm o ajuste certo com a cultura da empresa.

No entanto, essas percepções são desconectadas da realidade, e os mesmos gerentes de contratação que expressaram preocupações sobre os candidatos em meia carreira reconhecem que 87% de seus funcionários com 45 anos de idade ou mais desempenham o trabalho tão bem como, ou melhor, do que os funcionários mais jovens. A pesquisa também constata que os gestores de contratação dizem que 90% de seus funcionários com mais de 45 anos têm tanto ou mais potencial para permanecer com uma empresa no longo prazo em comparação com os mais jovens.

Os empregadores e funcionários valorizam igualmente o treinamento de reputação, mas os candidatos a empregos de meia carreira com mais de 45 anos que precisam mais do treinamento hesitam em ir atrás dele.

A pesquisa mostra que o treinamento funciona: nos sete países, 74% das pessoas em meia carreira que mudaram com sucesso para uma nova carreira veem as habilidades que aprenderam no treinamento como fundamentais para garantir novos empregos. E 3 em cada 4 empregadores apontam para treinamento e certificações, proporcionando o equivalente à experiência relevante ao contratar.

No entanto, as pessoas com mais de 45 anos de idade, cuja perspectiva de emprego mais se beneficiaria do treinamento, são as mais hesitantes em ir atrás dele; 57% expressam relutância e apenas 1% diz que o treinamento aumenta sua confiança ao procurar emprego. Esse grupo de mais de 45 anos de idade se beneficiaria mais com o treinamento — 70% deles têm dificuldades para atender às necessidades diárias e 63% têm educação de ensino médio ou inferior. Possíveis razões para essa crença incluem a percepção de que o treinamento é um luxo que eles não podem ter ou experiências anteriores negativas com educação formal.

Principais recomendações:

Resolver os desafios que os candidatos e trabalhadores em meia carreira enfrentam ao buscar emprego exigirá uma série de iniciativas. O relatório propõe quatro pontos de partida.

Melhorar o rastreamento e os relatórios estatísticos de empregos nacionais e globais para refletir as idades mais estreitas que representam melhor as questões únicas enfrentadas pela população de 45 anos ou mais. Associar programas de treinamento diretamente às oportunidades de emprego e oferecer recompensas para apoiar pessoas com mais de 45 anos de idade que hesitam em participar de treinamentos. Mudar as práticas de contratação para suprimir possíveis tendências de idade e avaliar melhor o potencial de candidatos com mais de 45 anos, permitindo que eles mostrem suas habilidades por meio de exercícios com base em demonstração. Repensar as abordagens atuais de treinamento para empregadores para facilitar o preenchimento de novas vagas existentes para os funcionários com mais de 45 anos, em comparação com depender exclusivamente de novas contratações.

Mona Mourshed, CEO Global da Generation, disse: "ouvir de empregadores que contrataram profissionais de 45 anos de idade ou mais que esses trabalhadores tendem a superar seus parceiros mais jovens é animador, mas também acentua a tragédia do cenário trabalhista atual.

"Entramos em contato com candidatos e trabalhadores de meia carreira em sete dos países em que a Generation administra programas para informar este relatório. Esperamos que esta nova pesquisa estimule governos e empregadores a adotar medidas para combater o desenfreado preconceito de idade e incluir este grupo esquecido em seus esforços de recuperação."

O problema específico do desemprego na meia carreira recebeu pouca atenção em todo o mundo. Esta pesquisa marca um ponto fundamental para a Generation, a organização global sem fins lucrativos que colocou mais de 43.000 pessoas em carreiras nos últimos 6,5 anos. Em 2018, a Generation expandiu seus programas de jovens para incluir os indivíduos de meia carreira; e ela atendeu ~900 candidatos de meia carreira até o momento. Trabalhando em 14 países e 30 profissões, a Generation coloca 83% dos formandos em empregos no prazo de três meses após a conclusão do programa e está comprometida em ajudar os empregadores a recrutar candidatos de meia carreira.

A pesquisa, comissionada por geração, ocorreu entre março e maio de 2021. Os 3.800 entrevistados abrangem funcionários e desempregados com idade entre 18 e 60 anos. A pesquisa classificou os entrevistados como candidatos ou pessoas que buscam mudar de emprego. Os candidatos são aqueles que estavam desempregados ou empregados em meio período e que buscam funções de nível de entrada ou intermediário em tempo integral. Os que buscam mudar de emprego eram indivíduos de meia carreira que atualmente trabalham em período integral, tendo sido empregados em um cargo de nível básico ou intermediário em um novo setor nos últimos três anos.

Para a perspectiva dos gerentes de contratação, a pesquisa falou com 1.404 entrevistados em todo o Brasil, Índia, Itália, Singapura, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Todos os gerentes de contratação foram responsáveis por recrutar candidatos de nível básico ou intermediário, tendo feito isso pelo menos três vezes no ano passado e por contratar pelo menos uma pessoa que mudou de emprego de meia carreira nos últimos três anos.

