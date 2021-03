Desentupidora em SP aposta em preço acessível para atrair novos clientes

As empresas de desentupimento não ficam atrás, com atendimentos que vão além dos entupimentos na rede coletora, mas obstruções em pias, ralos e vaso sanitário, que demandam esforços, tecnologia e rapidez, oferecendo ao cliente, mais tranquilidade e satisfação garantida.

Além disso, outro grande diferencial que tem feito a diferença é a promoção de preços mais acessíveis na busca de novos clientes.

Segundo Alfredo Castro, CEO da Desentupidora no Bairro que está localizada na Zona Leste de São Paulo, esta tem sido uma das apostas mais eficazes, não só para atrair, mas de fidelização, e que não se resume apenas a preço, mas um mix de benefícios aos clientes.

Desentupidora: o mito do preço alto

Mito por décadas, a ideia geral de que desentupidoras oferecem serviços com custo alto, tem sido desmistificada, com a ação positiva de desentupidoras sérias e que valorizam a transparência.

Em muitas regiões do país, desentupidoras eram vistas como empresas de serviços dispendiosos e complexos. Para acabar com este mito, foi necessário que as empresas do setor mudassem sua abordagem aos clientes e oferecessem mais por menos.

Em primeiro lugar, as desentupidoras possuíam um marketing muito aquém do esperado, com anúncios fracos e sem grandes informações de seus serviços, apenas com o foco nas formas de contato e serviços básicos.

Outro ponto é que hoje a maneira de cobrança dos serviços é diferenciada. Segundo Alfredo Castro, na Desentupidora no Bairro a visita é gratuita, para avaliação do problema e só depois da negociação com o cliente, o serviço é executado.

Isto evita, segundo ele, que o cliente se sinta ludibriado quando -no caso de desentupidoras mau intencionadas - o serviço começa a ser feito e cobrado por metragem, com valores abusivos e sem a informação correta do problema.

Consultas simples no Google em busca de serviços de desentupimento, mostram que pode haver uma diferença de até 600% no preço de uma desentupidora para outra , inclusive na mesma região de atuação.

Outro ponto reforçado por Alfredo Castro, é que a desentupidora deve oferecer garantia do início ao fim do serviço, deixando o cliente coberto, caso haja reincidências durante o período e, mesmo depois deste prazo, prestar atendimento de pós-venda, para eventualidades e com a mesma qualidade e preço amigável.

Ou seja, o preço acessível e justo deve ser a narrativa recorrente em desentupidoras, se quiserem ser reconhecidas por seu protagonismo na qualidade do serviço prestado, e, também, a satisfação completa do cliente em relação a empresa.

Preço acessível x qualidade, uma junção possível

Segundo o consagrado Phillip Kotler , professor universitário e escritor de livros com foco em marketing e finanças, preço deve exaltar o valor de um produto ou serviço, ou seja, não basta um serviço com preço acessível se sua qualidade é questionável.

Em desentupidoras, onde o mito do preço alto ainda é real, a necessidade de preço mais acessível, aliado a qualidade do serviço, tem sido o grande diferencial das empresas do setor para atrair novos clientes.

Para Alfredo Castro, um dos segredos para alcançar novos públicos é oferecer preço justo e sem "pegadinhas". Além disso, a qualidade do serviço é fundamental para clientes satisfeitos e investir no negócio é fundamental.

Frota de carros e caminhões equipados com tecnologia, profissionais qualificados e experientes, fazem toda diferença na hora da execução de serviços em desentupimento.

Investimento em Marketing Digital

O marketing Digital é outra aposta das empresas para atrair clientes, focando na criação de sites e blogs que informam seus serviços e ainda trazem novidades do setor e dicas aos clientes, de como, por exemplo, fazer desentupimentos caseiros com segurança.

Com mais de 1 bilhão de sites no mundo , a internet é hoje uma das principais vitrines de negócios do mundo. Para se ter uma ideia da importância da internet atualmente, por dia no Google, são feitos quase 4 milhões de pesquisas por minuto!

Outro dado interessante é que o Marketing Digital demanda baixo investimento com alto retorno a curto e médio prazo. Segundo pesquisas , mais de 50% dos consumidores gostam de seguir o conteúdo de qualidade de uma empresa que respeitam e 90% só fecham um serviço ou compram um produto, depois de fazer pesquisas.

Outro ponto positivo é que qualquer setor ganha visibilidade, utilizando as estratégias certas, como por exemplo, apostar em sites responsivos para acesso em smartphones e blogs com vídeos, imagens e textos otimizados, favorecendo que os clientes encontrem a empresa com mais rapidez e próximo de sua necessidade.

Mais do que preço, benefícios ao cliente

Não é de hoje que as empresas perceberam que apenas preço baixo não é atrativo para novos clientes. Alfredo afirma que preço é um dos fatores mais importantes para Desentupidora no Bairro, garantindo serviço de qualidade e pagamento facilitado.

Mas não é só o preço acessível que atrai clientes, segundo Alfredo. Uma desentupidora deve prestar atendimento imediato, com agilidade e a qualquer momento, pois as intercorrências acontecem o tempo todo e sem aviso e devem ser sanadas em prol da saúde e bem-estar dos clientes e suas famílias.

Outro diferencial são os benefícios a mais que a desentupidora pode oferecer, como desentupimento de caixa de gordura e detecção de vazamentos, através de serviços de caça vazamentos, por exemplo.

Tais execuções são serviços que fazem parte da atuação da desentupidora como serviços recorrentes, abrindo um leque de mais possibilidades aos clientes, em suas intercorrências, que possam ir além de obstruções de esgoto.

Desentupidora Zona Leste SP

Serviços de desentupimento devem ser de qualidade e com atendimento imediato, e acima de tudo, preço justo e acessível ao cliente. Com um mercado cada dia mais competitivo, somente o preço mais baixo não é a solução na atração de clientes.

Alfredo Castro da Desentupidora no Bairro mostra que através da transparência, aliado a qualidade, é possível atrair e fidelizar clientes, com atendimento diferenciado e qualificado, sem cobrar preços abusivos, mas reforçando a satisfação e preço justo ao cliente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1452761/Benef_cios_do_servi_o_de_Desentupimento.jpg

FONTE Desentupidora no Bairro

SOURCE Desentupidora no Bairro