Desentupidora em SP aposta em qualidade no atendimento para atrair novos clientes

SÃO PAULO, 20 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Um bom atendimento ao cliente é fundamental para ganhar a confiança e fidelização, além de ser a melhor forma de propagar um bom trabalho para outras pessoas. Empresas que não investem em atendimento perdem muito tanto em credibilidade como financeiramente.

Pesquisas mostram que 65%dos consumidores se dizem frustrados com o mau atendimento de muitas empresas e isso pode acarretar em uma perda anual de R$ 400 bilhões para esses negócios.

Em empresas do setor da limpeza profissional como Desentupidoras, é vital que o foco na qualidade do serviço seja primordial, mas jamais abrindo mão do bom atendimento que é fundamental para passar segurança aos clientes e a garantia de um serviço bem feito.

Para isso é que a Desentupidora São Paulo foi criada, para oferecer bom atendimento e serviços de qualidade para seus clientes.

Desentupidora São Paulo

Dentre tantas desentupidoras na cidade de São Paulo , a Desentupidora no Bairro possui 15 anos de história com muita experiência e respeito aos seus clientes e vários diferenciais competitivos que fazem dela uma das mais procuradas e reconhecidas da cidade.

Com + de 2.000 atendimentos, a Desentupidora no Bairro se destaca por buscar o pioneirismo e inovação em seu trabalho. Atualmente a empresa possui site com Blog de desentupimento que ajuda aos clientes a se informarem sobre como evitar entupimentos, como é feito o serviço profissional de desentupimento entre outras informações importantes.

O site também dá todas as informações de contato com os serviços da Desentupidora no Bairro, como endereço e telefone, e orçamento no site com rápida resposta e mais uma facilidade: Orçamento pelo Whatsapp gratuito, dando mais praticidade e comodidade aos clientes.

Além disso, a Desentupidora no Bairro garante visita no local do entupimento com avaliação gratuita e oferece atendimento imediato com garantia total e valores acessíveis, com condições de pagamentos que cabem em qualquer bolso.

Atendimento com excelência

A Desentupidora SP busca modernizar seu trabalho de forma a oferecer a melhor qualidade aos seus clientes, por isso além de garantir um serviço bem feito com profissionais capacitados, ainda utiliza equipamentos de alta tecnologia para a máxima eficiência e agilidade do seu serviço.

Tudo começa com um bom atendimento que além da simpatia, busca resolver o problema do cliente o mais rápido possível e trazer mais tranquilidade para ele e sua família.

Para mais informações sobre, acesse: https://desentupidoranobairro.com/ e solicite um orçamento rápido, com equipes espalhadas por toda São Paulo e Grande São Paulo para oferecer maior comodidade para você!

CONTATO: (11) 3554-1680

FONTE Desentupidora no Bairro

