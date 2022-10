Desenvolvedora de marketing multicanal Comosoft amplia sua presença na América Latina

Luis Ayarza, residente de Lima, é nomeado gerente de desenvolvimento de negócios das operações latino-americanas da Comosoft.

PLANO, Texas, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Comosoft Americas tem o prazer de anunciar a nomeação de Luis Ayarza, residente de Lima, no Peru, como gerente de desenvolvimento de negócios para a expansão das operações da empresa na América Latina. Ayarza, um veterano pré-mídia com 22 anos de experiência, trabalhará com os principais varejistas da região, utilizando o sistema LAGO da Comosoft para ajudá-los a agilizar suas operações de marketing impresso e on-line.

"Luis é uma adição perfeita a nossa equipe", disse Randy Evans, presidente da Comosoft Americas. "Estamos investindo e expandindo nossas operações na América Latina para atender à crescente demanda dos varejistas e catalogadores da região pela automação da produção de conteúdo. Seu conhecimento sobre o setor e sobre as tecnologias mais modernas ajudará a oferecer suporte para transformar os esforços de marketing multicanal deles."

Ayarza tem 16 anos de experiência dando suporte ao sistema LAGO. Como diretor de sistemas e suporte da Litho Laser SA, uma empresa líder em pré-mídia, ele supervisionou a implementação do LAGO na Belcorp, empresa multinacional de produtos cosméticos e de beleza. Durante sua gestão, Ayarza trabalhou com mais de 250 funcionários da Belcorp que davam suporte em treze países, ajudando a otimizar a produção de catálogos e materiais de apoio. Usando o sistema LAGO, ele ajudou a automatizar o processo de uso de dados complexos para criar catálogos econômicos e bem elaborados e outras campanhas de marketing.

"Desde o início", disse Ayarza, "trabalhei em estreita colaboração com a Belcorp para fazer a transição de um processo de catálogos semi-manual para um processo automatizado. Isso permite que eles produzam mais catálogos em cada país onde atuam, em menos tempo e sem erros. Com base nessa experiência, sei que o LAGO pode ajudar outras empresas a otimizar seus processos de marketing e produção, não só no Peru, mas também em toda a América Latina." Ele acrescentou: "Muitos varejistas e catalogadores estão buscando implementar uma transformação de marketing digital. O LAGO é uma ferramenta inestimável para conseguir esse sucesso."

Para mais informações, entre em contato com [email protected]; (+51) 922 379 979

Sobre a Comosoft

Fundada em 1994, a Comosoft é uma pioneira global estabelecida em sistemas de mídia multicanal e PIM para os setores de bens de consumo, varejo, catálogos, comércio eletrônico e manufatura. Nosso objetivo é oferecer plataformas de produção de dados e mídia para atender aos requisitos de canal em constante mudança das empresas modernas e globais, do marketing e do comércio digital. Nossas ferramentas de software LAGO refletem as melhores práticas e fluxos de trabalho comprovados para otimizar conteúdos com grandes volumes de dados.

Contato para a imprensa:

Randy Evans

469-951-8667

[email protected]

