Design moderno e inteligência artificial são diferenciais do ar-condicionado LG Dual Inverter Voice ArtCool

"Para demonstrar o cuidado com o meio ambiente e consumo dos aparelhos, o LG Dual Inverter Voice ArtCool proporciona uma redução de até 70% no uso de energia com refrigeração até 40% mais rápida. Também é super silencioso, com um sistema de ventilação de alta precisão que oferece um nível de ruído menor do que uma biblioteca, além de ter um design moderno que se adequa aos melhores projetos de arquitetura", detalha André Pontes, gerente de produtos de Ar-condicionado Residencial e Purificadores de Ar da LG Electronics do Brasil.

O aparelho também elimina até 99,9% das bactérias presentes no ar em até 60 minutos de funcionamento, por conta do Ionizador Plasmaster™ Plus, promovendo mais proteção para o lar e superfícies higienizadas. O design espelhado do ar-condicionado traz ainda mais sofisticação ao ambiente e o display digital permite acompanhar o consumo de energia. A instalação é fácil e rápida e tem 10 anos de garantia.

Controle à distância

A tecnologia está cada vez mais presente na vida das pessoas, proporcionando conectividade e comodidade no dia a dia. Nesse contexto, o LG Dual Inverter Voice Artcool pode ser controlado e monitorado à distância por meio do aplicativo LG ThinQ, e ativado por comando de voz via assistente virtual, como o Google Assistente. Com o aplicativo, é possível ajustar a temperatura, analisar a qualidade do ar do ambiente e desligar o aparelho, caso esqueça de fazer isso ao sair de casa, tudo de forma remota.

LG ThinQ é a plataforma exclusiva de inteligência artificial da LG. O aplicativo, que foi lançado em 2015, já tem mais de 30 milhões de downloads em todo o mundo e está disponível em mais de 150 países, trazendo para o presente a visão das casas inteligentes e conectadas do futuro. Para saber mais, acesse: https://www.lg.com/br/ar-condicionado-residencial/lg-S4-W12JARPA#

Ar-condicionado premiado

A LG Electronics foi reconhecida mais uma vez por sua excelência em tecnologia no prêmio TOP OF MIND CASA E MERCADO 2021, contemplada na categoria Marca de Ar-condicionado. O levantamento realizado há 24 anos em parceria com o Instituto Datafolha reconhece as marcas mais lembradas pelos profissionais de arquitetura e design de interiores. Confira a transmissão na integra no link: https://topofmindcasaemercado.com.br/#transmissao.

