Designer Parfums acrescenta a marca Cerruti 1881, reconhecida no mundo todo, à sua sólida carteira de fragrâncias

LONDRES, 15 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- Dilesh Mehta, presidente e diretor geral da Designer Parfums, com sede no Reino Unido, anunciou hoje que a empresa adquiriu a licença da fragrância da marca Cerruti 1881, que será acrescentada à sua carteira de fragrâncias de prestígio.

Dilesh Mehta afirmou: "Estamos muito felizes por acrescentar a Cerruti 1881 ao conjunto de marcas de fragrâncias da Designer Parfums. A marca Cerruti 1881 foi fundada em 1967 por Nino Cerruti em Paris e é conhecida no mundo todo pela qualidade dos seus produtos no meio da moda, acessórios e fragrâncias. Nosso objetivo é aproveitar sua forte tradição para desenvolver a marca rumo a um crescimento futuro".

Laurent Grosgogeat, vice-presidente executivo da Cerruti 1881, afirmou: "Os perfumes Cerruti sempre foram a principal categoria para Nino Cerruti e abriram caminho para fragrâncias de grande sucesso nos últimos 40 anos. Em parceria com a Designer Parfums, esperamos continuar aproveitando a forte tradição da Cerruti como principal marca de estilo de vida".

Sobre a Cerruti 1881

Os irmãos Cerruti fundaram a casa de Cerruti em 1881 em Biella, Itália, fabricando roupas de lã da mais alta qualidade e tecidos de luxo. Mestres em sua arte, a reputação da Cerruti cresceu ao longo do século e, na década de 1950, Nino Cerruti, aos 20 anos, assumiu o comando da empresa. Em 1967, ele fundou a Cerruti 1881, criando um impacto lendário sobre o vestuário masculino. Atualmente, a marca conta com quase 100 lojas operadas diretamente no mundo todo, além de ter seus produtos vendidos pelos principais varejistas internacionais.

Cerruti conta com uma experiência de longa data no setor de fragrâncias global. A primeira fragrância Cerruti foi lançada em 1978 e, desde então, a marca já lançou muitas fragrâncias masculinas e femininas de sucesso, principalmente da linha 1881.

Desde abril de 2011, a Cerruti 1881 faz parte do grupo Trinity Limited, com sede em Hong Kong, especializado em moda masculina de alto nível. Jason Basmajian foi nomeado diretor de criação em outubro de 2015. Sua visão da Cerruti Man é sofisticada, um homem da época em que o estilo era mais importante que as tendências. Em 2017, Cerruti comemorou 50 anos da marca.

Sobre a Designer Parfums

A Designer Parfums conta com grande variedade de fragrâncias e produtos de beleza de alto nível, de sua propriedade ou operados por meio de licença. Seja criando uma marca desde o início ou adquirindo uma licença, a combinação de soluções de marketing inovadoras e execução impecável forma a base do seu sucesso global. Atualmente, sua carteira é distribuída em mais de 80 países e abrange marcas tradicionais e de estilistas e celebridades como Jean Patou, Aigner Parfums, Ghost, Jean-Louis Scherrer e, agora, as fragrâncias Cerruti. A experiência da Designer Parfums está presente nos principais mercados de fragrância, entre eles na Europa, EUA, Ásia e Oriente Médio.

http://www.designerparfums.com

