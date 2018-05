Designer Parfums renforce son portefeuille de marques de luxe avec l'acquisition des parfums Cerruti 1881

Dilesh Mehta s'exprime: « Nous sommes ravis d'ajouter Cerruti 1881 au portefeuille de marques de Designer Parfums. La marque Cerruti 1881 a été fondée en 1967 par Nino Cerruti à Paris et est connue dans le monde entier pour la qualité et l'élégance de ses produits dans l'univers de la mode, des accessoires et du parfum. Notre objectif est de capitaliser sur le formidable héritage de la marque pour poursuivre sa croissance future. »

Pour sa part, Laurent Grosgogeat, Vice-Président Exécutif de Cerruti 1881 déclare: « Les parfums Cerruti ont toujours représenté une catégorie de premier ordre pour Nino Cerruti, ouvrant la voie à de grandes réussites dans le monde des parfums ces 40 dernières années. En partenariat avec Designer Parfums, nous espérons continuer à développer Cerruti en tant que marque de luxe de premier plan ».

À propos de Cerruti 1881

En 1881, dans la ville italienne de Biella, les frères Cerruti fondent Lanificio Fratelli Cerruti, une fabrique de textiles luxueux et de laines de la plus haute qualité. Maestros de leur art, la réputation de Cerruti ne cesse de croître au cours du siècle et dans les années 1950 le jeune Nino Cerruti, tout juste âgé de 20 ans, reprend le flambeau familial. Il fonde Cerruti 1881 en 1967 et crée ainsi un impact légendaire sur le prêt-à-porter masculin. Aujourd'hui la marque compte presque 100 magasins en propre et elle est distribuée dans le monde entier au sein des principaux Grands Magasins et multimarques.

Cerruti dispose d'une longue expertise dans le secteur mondial des parfums. Le premier parfum Cerruti a été lancé en 1978 et depuis la marque a connu de nombreux succès aussi bien pour hommes que pour femmes, en particulier la gamme 1881.

Depuis avril 2011, Cerruti 1881 fait partie du groupe hongkongais Trinity Limited, spécialisé dans le prêt-à-porter masculin haut de gamme. Jason Basmajian a été nommé Directeur Créatif en octobre 2015. Sa vision de l'homme Cerruti est sophistiquée, un homme intemporel qui apprécie le style sur les tendances. En 2017, Cerruti a célébré ses 50 ans.

http://www.cerruti.com

À propos de Designer Parfums

Designer Parfums possède une gamme solide de parfums et produits de beauté haut de gamme qui sont exploités en propriété ou sous licence. Qu'il s'agisse de créer entièrement une marque ou d'acquérir une licence, sa réussite mondiale est basée sur l'association de solutions marketing innovantes et d'une réalisation impeccable. Le portefeuille actuel est distribué dans plus de 80 pays et couvre un éventail allant des classiques possédant un véritable patrimoine jusqu'aux parfums de designers et de célébrités comme Jean Patou, Aigner Parfums, Ghost, Jean-Louis Scherrer et maintenant parfums Cerruti. L'expertise de Designer Parfums s'étend sur les marchés essentiels du secteur comme l'Europe, les États-Unis, l'Asie et le Moyen-Orient.

http://www.designerparfums.com

SOURCE SA Designer Parfums Ltd