Désinformation : une étude Sopra Steria estime que la désinformation représenterait 417 milliards de dollars au niveau mondial

L'industrie de la désinformation représenterait 417 milliards de dollars en 2024, selon une étude inédite menée par Sopra Steria.

Les impacts se répartissent entre coûts financiers, sociaux et politiques, affectant entreprises, marchés et institutions publiques.

Face à l'industrialisation du mensonge, Sopra Steria appelle à structurer une résilience informationnelle européenne associant entreprises, institutions et experts.

PARIS, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, acteur majeur de la tech en Europe, partage une étude inédite portant sur ce que représente la désinformation d'un point de vue économique, au niveau mondial, pendant l'année 2024. Selon cette analyse, les manipulations informationnelles auraient représenté environ 417 milliards de dollars en 2024, soit un niveau comparable au chiffre d'affaires annuel de grandes entreprises technologiques ou à une part significative du PIB de certains États.

Cette étude s'appuie sur une méthodologie ouverte et reproductible, inspirée notamment des approches utilisées par le GIEC, et combine une méta-analyse de travaux existants, l'analyse de cas documentés et une modélisation économique.

Les chiffres clés :

417 milliards de dollars : impact estimé de la désinformation sur l'économie mondiale en 2024 dont :

393 milliards de dollars d'impacts financiers directs 11 milliards de dollars de coûts liés aux fraudes utilisant l'IA 5,5 milliards de dollars perdus dans les arnaques crypto de type pig butchering



Ayman Awada, directeur exécutif du vertical Services Financiers du groupe Sopra Steria, commente : « Cette étude montre que la désinformation n'est plus seulement un problème démocratique. Elle constitue désormais un risque économique massif pour les entreprises et pour les marchés. Avec l'industrialisation des manipulations informationnelles et l'essor de l'intelligence artificielle, les organisations doivent désormais considérer ce phénomène comme un risque stratégique. L'enjeu est clair : passer de la prise de conscience à l'organisation d'une véritable résilience informationnelle au niveau européen. »

Sopra Steria partage une première estimation de l'impact économique de la désinformation

Longtemps analysée principalement sous l'angle politique, la désinformation a profondément changé d'échelle ces dernières années. L'essor des réseaux sociaux, l'industrialisation des campagnes de manipulation informationnelle et l'arrivée de l'IA générative ont transformé ce phénomène en un risque économique de grande ampleur.

C'est pour mieux comprendre cette réalité que Sopra Steria publie une étude inédite visant à quantifier l'impact économique global de la désinformation.

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