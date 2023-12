DeskNow nomme Kari Syrjä au poste de Vice-président commercial

REKEN, Allemagne, 18 décembre 2023 /PRNewswire/ -- DeskNow ( desk-now.com ) a annoncé aujourd'hui la nomination de Kari Syrjä au poste de vice-président commercial. À ce titre, il prend la direction de l'expansion mondiale de DeskNow, où toutes les fonctions de vente, de marketing et de développement commercial lui sont rattachées.

Plus récemment, M. Syrjä a dirigé les ventes de la chaîne d'approvisionnement et de l'assurance produit chez Det Norske Veritas, DNV, dans les pays nordiques, où il a transformé la fonction commerciale, tout en étant conseiller principal d'entreprise dans l'une des entreprises technologiques suédoises à la croissance la plus rapide, wedonthavetime.org. M. Syrjä possède plus de 15 ans d'expérience dans la vente internationale de technologies de l'information, tant au sein de grandes entreprises que de petites sociétés d'intelligence artificielle. Avant de rejoindre DNV, il a occupé pendant deux ans le poste de responsable mondial du développement commercial au sein de la société Saas d'intelligence compétitive Comintelli inc., cotée à la bourse suédoise, où il a modernisé les processus d'acquisition de clients, de marketing numérique et de vente.

« Nous pensons que Kari Syrjä est le candidat idéal pour DeskNow et qu'il nous mènera vers notre prochain succès », a déclaré Marius Jarzyna, cofondateur et PDG de DeskNow. « Nous sommes impressionnés par sa solide expérience en matière d'innovation centrée sur le client, d'exécution commerciale et d'excellence opérationnelle des ventes, a ajouté Pavel Schwindt, cofondateur et propriétaire du produit. Kari présente exactement les caractéristiques qui nous manquent et a formé des équipes de vente et de marketing qui ont obtenu des résultats exceptionnels tout au long de sa carrière. »

« C'est un grand honneur de rejoindre DeskNow en tant que vice-président commercial pour soutenir l'expansion mondiale des ventes et du marketing, a commenté M. Syrjä. Lors de nos conversations avec la direction, il est apparu clairement que DeskNow est sur le point de devenir le prochain Airbnb dans le secteur de la location de bureaux, permettant à chacun de travailler de n'importe où, quand il le souhaite. J'apprécie la liberté géographique rendue possible par la plateforme DeskNow, qui rend l'entreprise unique. DeskNow profite d'une vague de croissance mondiale pour stimuler l'innovation et étendre son écosystème sur sa plateforme existante et sa base de clients. Je me réjouis de travailler avec nos équipes internationales pour améliorer l'expérience d'achat et accroître la rentabilité et la productivité des propriétaires de bureaux, des espaces de coworking, des hôtels et des entreprises. Nous nous concentrons sur l'accélération de nos places de marché et sur l'aide à la croissance durable et efficace des entreprises. Mon objectif est de mettre en œuvre la stratégie de croissance internationale de DeskNow et de maximiser la valeur à long terme pour nos clients et partenaires dans le monde entier. »