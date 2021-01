Desktop-Kollaborationsroboter DOBOT MG400 erschließt neue Möglichkeiten für Roboteranwendungen

Die Roboter von DOBOT kosten nur ein Drittel eines typischen Industrieroboters. Damit will DOBOT den Zugang zu Roboteranwendungen für alle Branchen ermöglichen. MG400 integriert sich nahtlos in verschiedene Fertigungsprozesse und kann Aufgaben wie Be- und Entladen, Dosieren, Inspektion und Prüfung ausführen. Der MG400 eignet sich auch hervorragend für die Handhabung von Flüssigkeiten und die Verarbeitung von Proben in biomedizinischen und chemischen Labors. Darüber hinaus kann er die Automatisierungs- und Robotikforschung in Universitäten erheblich erleichtern.