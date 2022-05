Desmistificando a micose: manchas brancas e ondulações nas unhas pode ser micose?

O que são as manchas brancas que podem aparecer nas unhas e por que algumas delas tem ondulações?

SÃO PAULO, 17 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Quem nunca teve uma manchinha branca na unha e não soube o motivo pelo qual ela apareceu? Ou ainda sentiu que as unhas estavam mais onduladas? Essas características são muito comuns e podem ser sinais de micose, resquícios de esmalte ou até contaminação pelo fungo Candida¹.

A leuconiquia, nome dado a essas manchas brancas na superfície das unhas, pode indicar o início de uma micose ou o envelhecimento do esmalte¹. Segundo a dermatologista Dra. Luisa Agrizzi De Angeli (CRM-SP 179104), "A leuconiquia também pode ser sinal de deficiência alimentar ou algum trauma, como batidas e empurrar a cutícula com força raspando a superfície da unha".

Já as ondulações, de acordo com a médica, podem ser causadas por uma deficiência nutricional, psoríase, traumas e até micose, que pode deixar as unhas deformadas, amareladas, esbranquiçadas, ocas, quebradiças ou descamativas, podendo inclusive causar dor na região. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, essa alteração de formato da unha, provocando ondulação, também pode ser sinal de contaminação pelo fungo Candida, que além de causar essa deformação, também pode provocar inflamação, vermelhidão, perda de cutícula e alteração de cor¹.

Para identificar qual é a causa desses sintomas, é importante consultar um dermatologista. No caso da micose de unha, por exemplo, dependendo da situação, Loceryl® Esmalte pode ser uma solução, já que penetra em todas as camadas da unha2,3, combate diferentes fungos causadores das micoses de unha2,3 e seu efeito tem longa duração2,3. Com apenas uma aplicação semanal, podendo chegar a duas aplicações dependendo da recomendação médica, LOCERYL® tem o poder de eliminação dos fungos por sete dias².

Consulte sempre um dermatologista para indicar o melhor tratamento para cada caso.

