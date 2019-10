Desmond Tutu anunció a los ganadores del Premio Internacional de la Paz de la Infancia 2019: Greta Thunberg (16) de Suecia y Divina Maloum (14) de Camerún

Felicitaciones personales del arzobispo Tutu

El arzobispo Tutu, que ha sido elegido patrocinador del Premio Internacional de la Paz de la Infancia y de KidsRights durante más de una década, declaró lo siguiente en un mensaje personal dirigido a los ganadores: "Estoy asombrado de ustedes. Su potente mensaje se ve amplificado por su energía juvenil y su firme convicción de que los niños pueden, no deben, mejorar su propio futuro. Son verdaderos agentes de cambio que han demostrado con mucho vigor que los niños pueden mover el mundo".

Presentación de los ganadores

"El impacto tanto de Greta como de Divina para el futuro de muchos niños es innegable; son las legítimas ganadoras del Premio Internacional de la Paz de la Infancia 2019", expresó Marc Dullaert, fundador de KidsRights y presidente del Comité de Expertos.

Divina Maloum (14 años, Camerún, tema: Paz). Camerún sufre atentados terroristas desde 2014. Cuando Divina visitó el norte del país, se horrorizó de ver que los niños eran las mayores víctimas de estos ataques terroristas. Se dio cuenta de que muchos niños no conocen sus derechos, y, por ende, creó Children for Peace (C4P) para advertirles sobre la participación en grupos armados y para reforzar la presencia de los niños en la construcción de la paz y el desarrollo sostenible. Actualmente, C4P es una red de 100 niños de diez regiones de Camerún. Ella los empodera para ser agentes de cambio y para participar en las iniciativas de paz de sus comunidades. Organizó un campamento de la paz con niños de varias comunidades, creó clubes de la paz en mezquitas y, junto con otros niños, emitió una declaración de los niños en contra del extremismo violento. Divina tiene grandes planes para el futuro y no dejará de defender el derecho de los niños a vivir en paz.

Greta Thunberg (16 años, Suecia, tema: Ambiente) es activista ambientalista y modelo de activismo ambientalista para el estudiantado internacional. A los ocho años, cuando se enteró del cambio climático, se sorprendió de que los adultos no parecieran tomarse en serio el problema. No podía entender por qué los adultos no hacían nada contra la crisis climática. Greta terminó deprimiéndose. Durante meses no comió, no fue a la escuela y ni siquiera habló. Para Greta, era esencial tomar medidas en su propia vida; no vuela en avión, no come carne ni productos lácteos y no compra cosas nuevas. El 20 de agosto de 2018, Greta decidió que era momento de llevar sus iniciativas al siguiente nivel y denunciar. Quería que más personas fueran conscientes de lo que está sucediendo y que actuaran. Inspirada por los ganadores del Premio Internacional de la Paz de la Infancia 2018, March for Our Lives, se sentó frente al Parlamento de Suecia con un cartel que hizo ella misma y que decía "skolstrejk för klimatet" (huelga escolar por el clima).

