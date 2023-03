DESPERDÍCIO ZERO E NOVA COMIDA AFETIVA VIRAM RECEITAS EM RELATÓRIO DO "VALE DO SILÍCIO" DOS ALIMENTOS

Menus do Futuro 2023 foi desenvolvido globalmente por mais de 1600 chefs e versão brasileira traz receitas e soluções com foco em operadores locais

SÃO PAULO, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Unilever Food Solutions, líder mundial em serviços alimentares profissionais, lançou o seu Relatório de Tendências Menus do Futuro 2023 (https://www.unileverfoodsolutions.com.br/dicas-e-servicos/menusdofuturo-relatorio.html) desenvolvido em colaboração com mais de 1.600 chefs em mais de 25 países. O documento foi divulgado em um evento para chefs conceituados e experts da indústria de alimentos no Hive, o Centro de Inovação Alimentar da Unilever em Wageningen, Holanda, que também foi transmitido online.

Dentre as oito principais tendências do Relatório de Tendências Menus do Futuro 2023, os destaques são Menus com Baixo Desperdício, Comida que Faz Bem, e Comida Afetiva e Moderna. Especialmente para o mercado brasileiro, foi produzida uma versão local para auxiliar os negócios locais nos desafios que vão desde escassez de mão de obra, a substituição de proteínas animais, até questões de sustentabilidade como o desperdício e reaproveitamento de alimentos.

"Identificar as principais tendências globais é fundamental na nossa busca por oferecer soluções para os chefs, cozinheiros e donos de estabelecimento, que enfrentam desafios que vão desde a escassez de mão-de-obra até questões de sustentabilidade como o desperdício de alimentos", disse Hanneke Faber, Presidente da Unilever Nutrition. "Com o lançamento do Relatório de Tendências Menus do Futuro, a Unilever Food Solutions não está apenas compartilhando tendências gastronômicas, mas também oferecendo soluções baseadas em desafios reais e receitas adaptáveis para inspirar os chefs e ajudá-los estar prontos para o futuro".

O Relatório de Tendências Menus do Futuro 2023 é baseado em dados globais, contribuições de mais de 1600 chefs, análises globais das redes sociais e centenas de especialistas que contribuem com aplicações práticas e reais para os muitos desafios enfrentados pela indústria global de Food Service. Todas as tendências incluem sugestões de receitas, ingredientes e técnicas para fornecer soluções tangíveis para chefs e operadores alimentares.

Sobre a Unilever Food Solutions:

A Unilever Food Solutions (UFS) orgulha-se de fazer parte da Unilever, um dos principais fornecedores mundiais de bens de consumo de movimento rápido. Como o negócio profissional dedicado de foodservice da Unilever, operando em 76 países em todo o mundo, a UFS lidera a indústria ao fornecer ingredientes alimentares profissionais inovadores e de alta qualidade e serviços de valor agregado. Criada por 250 chefs profissionais e abrangendo 50 cozinhas, em 200 milhões de pratos por dia, a UFS apresenta marcas fortes, tais como Knorr Professional, Hellmann's, The Vegetarian Butcher e Carte d'Or, além de talentosos empreendedores que trabalham diariamente em colaboração com chefs e parceiros de distribuição. A UFS é uma empresa global inspiradora, fornecendo produtos e serviços criados por chefs de cozinha para chefs de cozinha, com o objetivo de fazer isso de forma sustentável. Para mais informações, por favor visite http://www.ufs.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2034682/Low_Waste_Menus.jpg

FONTE Unilever Food Solutions

SOURCE Unilever Food Solutions