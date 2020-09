Despertando potencial, Chengdu mostra oportunidades em parques comunitários com espetáculos imersivos

O evento especial, apresentado pela comissão de governança comunitária da cidade e pela Comissão de novo desenvolvimento econômico de Chengdu (Chengdu New Economic Development Commission) e organizado pelo distrito Chenghua, é parte do 2020 Chengdu New Economy Double Thousand Project.

O evento consiste de exposições ao ar livre e coletiva de imprensa no interior. Na área externa, os visitantes podem ter experiência de tocar diversos produtos, incluindo eletrodomésticos inteligentes, produtos de consumo diário e produtos de utilidade pública de empresas como China Telecom, Huawei e Ximalaya.

Uma coletiva de imprensa será realizada em uma área interna de modo não convencional. Ela será um reality show imersivo e interativo que acompanha um dia na vida de uma família em um parque comunitário. Produtos e oportunidades na construção de parques comunitários estarão interligados nas partes do espetáculo da manhã, do meio dia e da noite.

"Uma cena é um ponto no tempo e espaço que estimula respostas emocionais," disse o diretor do programa Le Lei, "os visitantes podem ter uma experiência mais profunda dos produtos ao adotarem a perspectiva da família nas três cenas que construímos".

Um total de 100 novas cenas e 100 novos produtos em parques comunitários serão lançados no evento, onde Huawei, New Hope Group e outras empresas famosas terão a oportunidade de promover suas mais recentes tecnologias e aplicações. Além disso, o evento irá revelar uma lista dos 100 maiores negócios e empresas da comunidade.

Para melhor facilitar o encontro de fornecedores e compradores, será lançada in Chengdu, ao lado do evento, uma plataforma para a transação de produtos inovadores da nova economia. A plataforma será capaz de negociar acordos on-line para os produtos e cenas envolvidas no The "Double Thousand Project" com suas funções de transação, serviço e gestão.

As principais tarefas do evento são encontrar de forma precisa fornecedores para diversas necessidades e otimizar a alocação de recursos. Ao lançar novas oportunidades no mundo, espera-se que o evento atraia investidores e organizações para melhor participarem no desenvolvimento de uma cidade parque no nível comunitário.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1278759/Chengdu.jpg

FONTE National Business Daily (NBD)

SOURCE National Business Daily (NBD)