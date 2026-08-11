Después de más de 65 años, Domino's® lanzará la primera pizza digna del nombre: presentamos la Domino™

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Domino's Pizza

Aug 11, 2026, 07:07 ET

La nueva pizza al estilo de Detroit, pensada para una persona, saldrá a la venta en tiendas de todo el país el 31 de agosto

Aspectos destacados:

  • Domino's ofrece lo que la pizza tradicional no puede: ahora todo el mundo puede disfrutar de su propia pizza, con los ingredientes que quiera, sin tener que renunciar a nada cuando comparte una comida con amigos y familiares.
  • En pruebas independientes, la Domino fue calificada como uno de los productos más deliciosos que Domino's ha lanzado jamás.

ANN ARBOR, Míchigan, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Tras más de 65 años, Domino's Pizza Inc. (Nasdaq: DPZ) presenta la primera pizza digna del nombre: la Domino. La nueva pizza al estilo de Detroit, pensada para una sola persona, saldrá a la venta en todo el país el 31 de agosto y responde a las exigencias de las ocasiones en las que hoy en día se disfruta de una pizza, ofreciendo personalización sin renunciar a la calidad. Ahora todo el mundo puede disfrutar de su propia pizza, con los ingredientes que quiera. Compartir una comida ya no significa tener que compartir una pizza.

La Domino tiene exactamente la misma forma que el emblemático logotipo de la marca y está cortada en dos generosas porciones. Está elaborada a mano con masa de pan de primera calidad, con sabor a mantequilla, salpicada de auténtico queso parmesano y horneada en un molde rectangular para crear una crujiente corteza de parmesano al estilo de Detroit. Se cubre con dos capas de queso, la salsa que elijan los clientes y hasta tres ingredientes, y se remata con un chorrito del condimento de ajo característico de Domino's.

"La Domino cubre un hueco en nuestra cartera", afirmó Joe Jordan, director de operaciones y presidente de Domino's en EE. UU., y CEO entrante. "Cuando cada uno quiere algo diferente, la pizza tradicional no alcanza". La Domino permite a cada persona crear exactamente la pizza que desee. Es muy apropiado que la próxima generación de pizzas tenga la forma del logotipo de la empresa de pizzas número uno del mundo. "La Domino está tan rica que le hemos puesto nuestro nombre".

En pruebas independientes, los consumidores que probaron la Domino la calificaron como uno de los productos más deliciosos que Domino's ha lanzado jamás. La Domino satisface una necesidad de los consumidores que la pizza tradicional no puede cubrir, ya que es más personalizable, fácil de llevar y práctica. Cuando la pizza tradicional no es suficiente, ahí es donde entra en escena la Domino: desde un almuerzo para llevar hasta un tentempié a última hora de la noche, pasando por una noche de pizza en familia en la que cada uno quiere algo diferente.

Los clientes pueden disfrutar de la nueva pizza de Domino's gracias a la oferta Mix and Match de la marca: Elija dos o más platos del menú, incluida la Domino con dos ingredientes, por $6,99 cada uno*. Para encontrar la tienda más cercana y hacer un pedido, visite dominos.com o descargue la aplicación móvil de Domino's.

* Los precios son más elevados en algunas localidades.

Acerca de Domino's Pizza ®
Fundada en 1960, Domino's Pizza es la mayor cadena de pizzerías del mundo, con una importante presencia tanto en el servicio a domicilio como en la venta para llevar. La compañía se encuentra entre las principales cadenas de restaurantes públicas del mundo, con una red global de más de 22 500 establecimientos en más de 90 mercados. Domino's registró ventas minoristas globales por más de 20 600 millones de dólares en los últimos cuatro trimestres finalizados el 14 de junio de 2026. Su red está formada por propietarios de franquicias independientes, que representaban el 99 % de los establecimientos de Domino's a finales del segundo trimestre de 2026. En Estados Unidos, Domino's generó más del 85 % de las ventas minoristas del país en 2025 a través de canales digitales y ha desarrollado numerosas plataformas innovadoras para realizar pedidos.

Pedidos – dominos.com 
Información sobre la empresa – biz.dominos.com 
Recursos multimedia – media.dominos.com

FUENTE Domino's Pizza

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