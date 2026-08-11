Después de más de 65 años, Domino's® lanzará la primera pizza digna del nombre: presentamos la Domino™

La Domino tiene exactamente la misma forma que el emblemático logotipo de la marca y está cortada en dos generosas porciones. Está elaborada a mano con masa de pan de primera calidad, con sabor a mantequilla, salpicada de auténtico queso parmesano y horneada en un molde rectangular para crear una crujiente corteza de parmesano al estilo de Detroit. Se cubre con dos capas de queso, la salsa que elijan los clientes y hasta tres ingredientes, y se remata con un chorrito del condimento de ajo característico de Domino's.



"La Domino cubre un hueco en nuestra cartera", afirmó Joe Jordan, director de operaciones y presidente de Domino's en EE. UU., y CEO entrante. "Cuando cada uno quiere algo diferente, la pizza tradicional no alcanza". La Domino permite a cada persona crear exactamente la pizza que desee. Es muy apropiado que la próxima generación de pizzas tenga la forma del logotipo de la empresa de pizzas número uno del mundo. "La Domino está tan rica que le hemos puesto nuestro nombre".

En pruebas independientes, los consumidores que probaron la Domino la calificaron como uno de los productos más deliciosos que Domino's ha lanzado jamás. La Domino satisface una necesidad de los consumidores que la pizza tradicional no puede cubrir, ya que es más personalizable, fácil de llevar y práctica. Cuando la pizza tradicional no es suficiente, ahí es donde entra en escena la Domino: desde un almuerzo para llevar hasta un tentempié a última hora de la noche, pasando por una noche de pizza en familia en la que cada uno quiere algo diferente.

Los clientes pueden disfrutar de la nueva pizza de Domino's gracias a la oferta Mix and Match de la marca: Elija dos o más platos del menú, incluida la Domino con dos ingredientes, por $6,99 cada uno*. Para encontrar la tienda más cercana y hacer un pedido, visite dominos.com o descargue la aplicación móvil de Domino's.

* Los precios son más elevados en algunas localidades.

Acerca de Domino's Pizza ®

Fundada en 1960, Domino's Pizza es la mayor cadena de pizzerías del mundo, con una importante presencia tanto en el servicio a domicilio como en la venta para llevar. La compañía se encuentra entre las principales cadenas de restaurantes públicas del mundo, con una red global de más de 22 500 establecimientos en más de 90 mercados. Domino's registró ventas minoristas globales por más de 20 600 millones de dólares en los últimos cuatro trimestres finalizados el 14 de junio de 2026. Su red está formada por propietarios de franquicias independientes, que representaban el 99 % de los establecimientos de Domino's a finales del segundo trimestre de 2026. En Estados Unidos, Domino's generó más del 85 % de las ventas minoristas del país en 2025 a través de canales digitales y ha desarrollado numerosas plataformas innovadoras para realizar pedidos.

Pedidos – dominos.com

Información sobre la empresa – biz.dominos.com

Recursos multimedia – media.dominos.com

FUENTE Domino's Pizza