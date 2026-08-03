Domino's® pagará a sus clientes para que prueben la versión beta de su nueva página web y su nueva aplicación

Cuando los clientes hagan un pedido por Internet, recibirán un descuento de 5 dólares en su próximo pedido.

ANN ARBOR, Míchigan, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Domino's Pizza Inc. (Nasdaq: DPZ) ha rediseñado su página web y su aplicación a principios de este año para mejorarlas aún más, pero no te fíes solo de lo que decimos nosotros. Mientras que otras empresas tratan a los consumidores como conejillos de indias y les piden que prueben sus páginas web y les den su opinión de forma gratuita, Domino's paga a los clientes para que prueben su nueva experiencia de pedido digital, ofreciéndoles un descuento de 5 dólares en su próximo pedido.

Domino’s está incentivando a los clientes a probar su nueva experiencia de pedido digital y ofrece un descuento de 5 dólares en su próximo pedido.

¿Cómo funciona?

¡Es muy fácil! Cualquier cliente que realice un pedido online válido entre el 3 y el 30 de agosto tendrá derecho a un cupón de descuento de 5 dólares, que podrá canjear la semana siguiente en un pedido digital. Los miembros de Domino's Rewards recibirán su cupón en la sección "Mis ofertas", mientras que el resto de clientes lo recibirán por correo electrónico.

"Hemos optimizado nuestra página web y nuestra aplicación para que sean más llamativas, más luminosas, más modernas y más atractivas para los clientes, pero queremos conocer su opinión", afirmó Mark Messing, vicepresidente de marketing digital global de Domino's. "Al finalizar cada pedido en línea, los clientes tendrán la oportunidad de dar su opinión sobre su experiencia al realizar el pedido". Aunque no es obligatorio para recibir el cupón, nos encantaría saber qué les ha funcionado y qué podríamos mejorar, porque sabemos que la opinión de los clientes es lo que más importa. "Conseguir un descuento en una pizza por dar tu opinión puede que sea el trabajo extra más fácil del mundo".

Para realizar un pedido y poder optar al reembolso de 5 dólares, hazlo a través de , dominos.com, o la aplicación móvil de Domino's.

Acerca de Domino's Pizza ®Fundada en 1960, Domino's Pizza es la mayor cadena de pizzerías del mundo, con una importante presencia tanto en el servicio a domicilio como en la venta para llevar. La compañía se encuentra entre las principales cadenas de restaurantes públicas del mundo, con una red global de más de 22 500 establecimientos en más de 90 mercados. Domino's registró ventas minoristas globales por más de 20 600 millones de dólares en los últimos cuatro trimestres finalizados el 14 de junio de 2026. Su red está formada por propietarios de franquicias independientes, que representaban el 99 % de los establecimientos de Domino's a finales del segundo trimestre de 2026. En Estados Unidos, Domino's generó más del 85 % de las ventas minoristas del país en 2025 a través de canales digitales y ha desarrollado numerosas plataformas innovadoras para realizar pedidos.

Pedidos – dominos.com Información sobre la empresa – biz.dominos.com Recursos multimedia – media.dominos.com

FUENTE Domino's Pizza