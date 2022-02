DESS Dental lance son nouveau site Web, Unifying Languages and Countries

BARCELONE, Espagne, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- La marque DESS Dental, qui fait partie de la société catalane Terrats Medical, a unifié tous ses canaux de communication en ligne en un seul site Web, www.dessdental.com. L'objectif est de faire en sorte que leurs utilisateurs professionnels puissent trouver toutes les informations sur leurs produits et solutions dentaires de manière plus rapide, plus intuitive et plus accessible. Le site est disponible dans plusieurs pays et dans différentes langues.

Le nouveau site est conçu pour répondre aux besoins des clients dans plus de 40 pays où la marque est présente. Désormais, les laboratoires, les centres de fraisage et les cliniques dentaires pourront facilement trouver tous ses produits, les bibliothèques d'implants CAD/CAM, ainsi que les derniers ajouts au catalogue de produits dentaires DESS.

DESS Dental vend les mêmes produits dans tous les pays du monde, en respectant toujours la législation et les exigences de certification de chaque territoire. Grâce à son orientation vers l'international, ce site Web de vente nous permet de disposer d'un processus de sites web unifié sous un nom de domaine unique et de répondre à la forte demande en matière de produits exportés - en 2018, ceux-ci représentaient 80 % des ventes annuelles de l'entreprise.

D'ici 2022, notre prévision de croissance devrait se poursuivre à un taux d'environ 25 %, dépassant ainsi les quinze millions d'euros facturés en 2021.

DESS Dental est une marque forte de plus de 70 ans d'expérience dans la fabrication de composants de précision. Elle offre une large gamme de piliers prothétiques 100 % compatibles avec les marques d'implants les plus populaires sur le marché. Nous sommes à la pointe des produits d'implantologie.

Cela a été rendu possible par nos produits avancés et innovants, tels que la solution angulaire AURUMBase®, qui permet de modifier l'axe d'insertion jusqu'à 25˚, la nouvelle base Ti ELLIPTIBase® créée pour des espaces interdentaires limités, où le traitement de surface SELECTGrip®, qui assure une adhérence 5 fois supérieure à celle des interfaces en titane utilisées dans les restaurations prothétiques.

« La partie implantologie numérique en 3D a un grand avenir, car elle fait progresser la création prothétique de l'analogique au numérique, en se basant sur des logiciel de CAO spécialisé dans l'implantologie. La technologie numérique 3D permet de réaliser des économies considérables en matière de matériaux et de temps et elle est également bien meilleure pour le patient, en termes de temps d'attente et de précision dans la conception finale de la partie prothétique des implants dentaires. » Ruben Espuche, DESS spécialiste des prothèses dentaires.

