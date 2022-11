Det er oppnådd forlik i gruppesøksmålet mot Northland Resources S.A. Securitties

LONDON, Ontario, 1. november 2022 /PRNewswire/ -- Et forlik er oppnådd i gruppesøksmålet mot Northland Resources S.A. («Northland») og enkelte av de tidligere direktørene og styremedlemmene deres («De saksøkte». For å være medlem av dette gruppesøksmålet må personer eller virksomheter, uansett hvor de bor eller er hjemmehørende, ha kjøpt verdipapirer i Northland mellom 1. april 2012 og 23. januar 2013, og ha hatt noen eller alle disse verdipapirene per 23. januar 2013.

Det foreslåtte forliket på 7,550,000.00 euro, løser saken i sin helhet. Som et resultat av dette forliket vil de saksøkte bli fullstendig fritatt for alle krav mot dem. Forliket er ikke en innrømmelse av ansvar, feil eller forseelser, men er et kompromiss mellom omstridte krav. Før forliket trer i kraft må det godkjennes av domstolen.

Northland erklærte seg konkurs i 2014. Selskapet er ikke lenger virksomt og har ingen eiendeler etter konkursavvikling. Oppgjøret fra forliket skal betales fra visse begrensede verdipapir-relaterte forsikringsdekninger som var på plass før konkursen. Forlikoppgjøret inkluderer hele beløpsgrensen til Northlands verdipapir-relaterte forsikringsdekning (5 millioner euro). I tillegg kommer hele beløpet fra de saksøkte direktørene og styremedlemmenes beregnede eksponering under ansvarsgrenser i forhold til Ontarios verdipapirlovgivning, samt beløp for juridiske kostnader og kostnader ved oppsigelse og administrasjon.

Planen for fordelingen av forlikmidlene til gruppemedlemmer må også godkjennes av domstolen før de kan bli utbetalt. Planforslaget legges ut for vurdering på www.northlandclassaction.com .

En høring er nedsatt for å godkjenne forliksavtalen, den foreslåtte planen for distribuering, samt honorarer, utlegg og gjeldende skatter til gruppeadvokaten. Høringen vil finne sted 5. januar 2023 kl. 10.00.

Gruppemedlemmene har rett til å legge frem kommentarer eller innvendinger til vurdering av domstolen med hensyn til forliket, distribusjonsplanen for forlikmidlene og honorarforespørselen fra gruppeadvokaten. Fristen for å legge frem kommentarer er 30. desember 2022.

Dato for fremsetting av erstatningskrav fra forlikmidlene vil bli publisert i en egen melding så fort som mulig etter at domstolen har godkjent forliksavtalen og distribusjonsplanen. Oppdateringer og informasjon om hvordan du fremsetter krav vil bli lagt ut så fort de er tilgjengelige på www.northlandclassaction.com . Dersom du ønsker å få direkte varsel om åpningen av kravprosessen, vennligst registrer deg på forliknettstedet.

Hvis du er et gruppemedlem som ønsker å være inkludert i gruppesøksmålet trenger du ikke foreta deg noe . Hvis du ikke ønsker å være inkludert i dette gruppesøksmålet kan du ekskludere deg selv på eget skjema ved å gå inn på www.northlandclassaction.com og sende det til gruppeadvokaten innen 30. desember 2022.

For nærmere informasjon, og for å se forliksavtalen og de rettsgodkjente merknadene, vennligst besøk www.northlandclassaction.com .

Mediakontakt: Foreman & Company, Jonathan Foreman, [email protected]

Foreman & Company representerer gruppemedlemmene i dette søksmålet. Foreman & Company, basert i London, Ontario, har mer enn 20 års erfaring med gruppesøksmåls-prosedyrer og rettstvister, og har ekspertise i et bredt spekter av gruppesøksmål.

