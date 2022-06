Det europeiske sykkelforsikringsnettverket Qover utvides til Norden

«Ved å legge disse fire viktige landene til vår voksende liste, gir Qover nå enkel tilgang til sykkelforsikring i tolv land, og sikrer at kundene er dekket når de trenger det mest – slik at de kan leve livet fullt ut gjennom merkene de elsker», forklarte Parker Crockford, administrerende inntektssjef hos Qover.

Kundene kan kjøpe forsikring – for eksempel omfattende beskyttelse og nødhjelp – når de betaler for sykkelen. Og takket være Qovers innovative API kan de legge den til i handlevognen med bare ett klikk – noe som gir en sømløs brukeropplevelse.

Direkte integrering av forsikring i innkjøpsprosessen – enten online eller offline – gir sykkelprodusenter, -forhandlere og -butikker muligheter til å engasjere kundene etter det innledende salget. Ved å harmonisere tjenester på tvers av flere kanaler kan selskaper forbedre brukeropplevelsen ved å hjelpe kundene med å kjøpe sykler, tilbehør eller andre tjenester uansett hvor de er. Og med Qovers flerkanalsløsning kan de legge til forsikring i butikken og få mulighet til å fullføre transaksjonen på nettet, eller omvendt.

«Qovers første skritt inn i sykkelforsikringens verden kom i 2019, da Cowboy forvandlet sykkelmarkedet med de nye e-syklene. I 2020 startet vi vår europeiske vekstreise, så denne utvidelsen er et logisk skritt mot å kunne skape en følelse av sikkerhet for partnerens kunder rundt om i verden», sa Quentin Colmant, administrerende direktør for og medgrunnlegger av Qover. «Enten det gjelder hobbysyklister eller daglige pendlere er vi stolte over å kunne skape en følelse av trygghet som får kundene til å vende tilbake til merkene de stoler på.»

Nøkkeldetaljer:

Dekningen gjelder døgnet rundt, alle dager ved tyveri, tyveriforsøk eller ran.

Sykkelens verdi blir ikke nedskrevet i løpet av de første 36 månedene, noe som betyr at syklistene mottar sykkelens fulle verdi, minus en egenandel.

Materielle skader som skyldes ulykker, vandalisme, dyr eller naturelementer, dekkes.

Refusjon av reparasjonskostnadene og erstatning av sykkel og fastmontert tilbehør er inkludert i dekningen.

Kostnader til tauing av sykkelen og rytterens hjemreise er dekket i Tyskland, Nederland, Frankrike og Belgia. I andre tilfeller blir det gitt penger i nødsituasjoner.

