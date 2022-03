Detect Technologies annonce la conclusion d'un accord mondial avec Shell

Daniel Raj David, PDG et cofondateur de Detect Technologies , a déclaré : « Nous apprécions la confiance que Shell continue d'accorder à Detect. Le fait que les plus grandes entreprises de services énergétiques du monde signent un accord mondial investissant dans Detect est un signe fort de confiance dans notre stratégie. Nos solutions de pointe sont largement adoptées, et nous avons conclu plusieurs AAE dans différents secteurs. Cela reflète notre mission, qui consiste à favoriser le changement grâce à l'IA et aux technologies avancées afin de créer un monde industriel plus sûr et plus efficace. »

T-Pulse® est une technologie prête à l'emploi et centralisée sur le plan commercial. Conçue pour améliorer la sécurité et la fiabilité des personnes, des équipements et des processus, T-Pulse® a déjà été déployée dans le secteur de la construction, de la pétrochimie en amont, en aval, intermédiaire et offshore, dans le secteur portuaire, de l'énergie, des métaux et des mines, des produits pharmaceutiques, du ciment et des chantiers de construction. Chez Shell, les déploiements de cette solution ont permis d'améliorer considérablement la conformité en matière de sécurité grâce à des interventions rapides, alimentées par l'intelligence basée sur la vision de Detect.

Dan Jeavons, vice-président du département Computational Science and Digital Innovations chez Shell, a affirmé : « Dès les premiers jours de pilotage de la technologie T-Pulse® de Detect, le personnel de Shell a été impressionné par le produit et l'ingéniosité de l'équipe qui le développe. La technologie T-Pulse® a prouvé qu'elle était capable de générer des informations exploitables qui ont rendu nos opérations beaucoup plus sûres. Il est encourageant de voir que l'impact de T-Pulse® chez Shell s'accroît pour contribuer à la réalisation de l'objectif zéro. »

Avec comme objectif commun d'améliorer la sécurité et la fiabilité des installations et des actifs, Detect Technologies soutient Shell pour accroître la sécurité et le temps de bon fonctionnement des actifs sur les sites internationaux. En investissant dans Detect Technologies, Shell contribue à l'adoption de toutes les solutions de la startup au sein de l'ensemble des sites de Shell ainsi qu'auprès de ses partenaires.

À propos de Detect Technologies :

Basée à Chennai, Detect Technologies est une entreprise leader dans le domaine de l'intelligence artificielle industrielle et du SaaS qui réorganise et automatise les processus industriels afin d'atteindre une conformité de 100 % aux normes de sécurité et de garantir des temps d'arrêt nuls pour les actifs. Avec le plus grand ensemble de données au monde pour l'intégrité et la sécurité des actifs, Detect Technologies est un acteur majeur du secteur. L'entreprise a conclu des engagements à long terme sur les sites de clients de renom, dont Shell, ExxonMobil, RIL, BPCL, Vedanta, IOCL, HPCL, CPCL, Nayara Energy, Tata Steel, DRL, Adani, Coromandel, Asian Paints et d'autres entreprises du classement Fortune 500. Retrouvez Detect Technologies sur LinkedIn , YouTube , Facebook , et Twitter .

Les sociétés de Shell ont leurs propres entités juridiques distinctes. Dans le présent document, la dénomination « Shell » est parfois utilisée pour faire référence aux sociétés du groupe Shell en général.

