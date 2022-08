Detect Technologies anuncia acordo global com a Vedanta

CHENNAI, Índia, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Detect Technologies anuncia um acordo global com a Vedanta para a implementação do T-Pulse, seu software de segurança no local de trabalho baseado em IA implementado internacionalmente.

A Vedanta Resources Limited é uma empresa de recursos naturais diversificada globalmente e está entre os principais produtores de commodities importantes, incluindo zinco-chumbo-prata, minério de ferro, aço, cobre, alumínio, petróleo e gás. O grupo envolve mais de 65 mil funcionários e prestadores de serviços contratados, principalmente na Índia, África, Irlanda e Austrália.

Gerenciar a EHS para uma organização tão diversificada e espalhada é um grande desafio. Impulsionada por seu compromisso com o OBJETIVO ZERO, a Vedanta começou a explorar soluções baseadas em IA, que podem infundir a eficiência nesse processo. O T-Pulse foi testado em vários setores da Vedanta e finalmente recebeu o mandato para implementar sua solução em todos os sites da Vedanta. Desde sua implementação, o T-Pulse aumentou significativamente a visibilidade dos riscos de local de trabalho, resultando na identificação antecipada de mais de 4 mil não conformidades críticas de HSE.

Ao mesmo tempo em que expressa sua gratidão e fé na colaboração contínua entre a Detect e a Vedanta, o Sr. Daniel Raj David, CEO e cofundador da Detect Technologies, declarou: "Apreciamos a contínua convicção que a Vedanta demostrou na Detect e estamos entusiasmados em capacitá-los em sua jornada em direção a melhorias na conformidade com a ESG e a segurança. Esta é uma prova de nossa missão de impulsionar mudanças por meio de IA e tecnologias avançadas para criar um mundo melhor."

O T-Pulse oferece uma pilha de tecnologia centralizada e escalável desenvolvida para implementação de plug and play. Projetado para minimização e mitigação de riscos por meio de insights acionáveis, o T-Pulse testemunhou a implementação proliferada em grandes locais de trabalho intensivos, como construção, petroquímica, logística, energia, metais, mineração, produtos farmacêuticos e pátio de fabricação.

O CEO do grupo Vedanta, Sunil Duggal, declarou: "Esta parceria aumentará ainda mais os recursos da Vedanta em capacitação de segurança liderada por tecnologia. As soluções de IA e visão computacional da Detect Technologies nos ajudarão a aprimorar nosso monitoramento de segurança digital em todas as unidades de negócios."

O endosso da Detect pela Vedanta destaca seu compromisso com um espaço de trabalho seguro, sustentável e eficiente.

Sobre a Detect Technologies:

Com sede em Chennai, a Detect Technologies é uma empresa líder em IA Industrial, oferecendo soluções baseadas em SaaS preparadas nos setores de processos para que possam alcançar uma melhor conformidade de segurança e utilização de ativos. A Detect Technologies oferece uma ampla gama de softwares baseados em IA plug and play treinados em um grande conjunto de dados de incidentes.

Link do site: www.detecttechnologies.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1870720/Detect_Technologies_Vedanta.jpg

FONTE Detect Technologies

