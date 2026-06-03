Détecter les zones à risque avant que le feu ne se propage : Raythink dévoile des solutions intelligentes de prévention des incendies par imagerie thermique au salon INTERSCHUTZ 2026 à Hanovre

HANOVRE, Allemagne, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Raythink Technology présente ses solutions intelligentes d'imagerie thermique pour la prévention des incendies sous le thème « Détecter les zones à risque avant que le feu ne se propage » au salon INTERSCHUTZ 2026 à Hanovre dans le hall 12, stand D70/42, l'un des principaux rasseblements mondiaux pour les professionnels des technologies d'intervention d'urgence et de prévention des incendies.

Détection précoce des zones à risque pour une sécurité incendie proactive

Raythink Technology Showcases a Range of Advanced Thermal Imaging Solutions for Fire Prevention at INTERSCHUTZ 2026

« Détecter les zones à risque avant que le feu ne se propage » met en évidence l'avantage clé de l'imagerie thermique dans la prévention des incendies : la détection précoce.

L'imagerie thermique détecte le rayonnement infrarouge émis par tous les objets au-dessus du zéro absolu et visualise les différences de température pour permettre une détection précoce des risques d'incendie. Par conséquent, l'imagerie thermique est l'une des premières technologies capables de détecter un incendie à son stade initial.

Cette capacité est renforcée par les technologies de détection multiple et d'IA de Raythink. Les caméras multispectres de la série PC5 présentées à l'exposition permettent de détecter les fumées et les incendies sur de longues distances, au-delà de 15 km, tandis que la série TN460U-XT fonctionne dans des environnements allant jusqu'à 220°C et mesure des températures allant jusqu'à 2 000°C. Les plateformes VIS Patrol développées par Raythink permettent de surveiller la température en temps réel et d'analyser les risques d'incendie.

Ensemble, les capacités matérielles et logicielles intégrées de Raythink forment un système complet de détection intelligente des incendies, permettant une alerte précoce, une identification précise et une réponse rapide dans divers environnements.

Applications de monde réel

« Safeguarding Tomorrow » est le thème officiel de l'INTERSCHUTZ 2026 à Hanovre. La protection des forêts, la sécurité industrielle et les infrastructures critiques sont des domaines d'application clés où les technologies d'imagerie thermique de Raythink sont déjà largement utilisées pour tenir cette promesse.

À ce jour, les systèmes d'imagerie thermique de Raythink ont été déployés dans des dizaines de projets de protection des forêts, couvrant plus de 1 000 kilomètres carrés, soit environ la taille de 140 000 terrains de football. Ses caméras PTZ bispectre permettent d'effectuer des patrouilles automatisées à 360 degrés, 24/7, dans les zones forestières, ce qui réduit considérablement les inspections manuelles effectuées par les gardes forestiers et contribue à diminuer les risques d'incendie.

Dans les applications de sécurité industrielle, ses dispositifs sont largement utilisés pour la surveillance de la sécurité incendie des usines, la détection de la surchauffe des équipements, la protection des entrepôts, la détection des fuites de gaz et la surveillance des armoires électriques. Une des applications clés réside dans la gestion de la sécurité thermique des batteries lithium-ion des véhicules électriques, comme l'explique un livre blanc publié par Raythink au début de l'année.

Ces cas d'utilisation soulignent la large applicabilité des solutions d'imagerie thermique de Raythink dans la prévention moderne des incendies.

Rejoignez Raythink au hall 12, stand D70/42 durant l'INTERSCHUTZ 2026 à Hanovre pour découvrir comment notre technologie d'imagerie thermique intelligente permet une prévention des incendies plus précoce et plus fiable.

Pour plus d'informations :

Email : [email protected]

Site web : https://www.raythink-tech.com

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