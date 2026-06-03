Raythink presenta soluciones inteligentes de prevención de incendios en INTERSCHUTZ Hannover 2026

- Detecta los puntos calientes antes de que se propague el fuego: Raythink presenta soluciones inteligentes de prevención de incendios mediante imágenes térmicas en INTERSCHUTZ Hannover 2026

HANNOVER, Alemania, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Raythink Technology ha dado a conocer sus soluciones inteligentes de termografía para la prevención de incendios bajo el lema "Detección de puntos calientes antes de que se propague el fuego" en INTERSCHUTZ Hannover 2026, pabellón 12, expositor D70/42, una de las ferias líderes mundiales en tecnologías de respuesta a emergencias y prevención de incendios.

Detección temprana de puntos calientes para una seguridad proactiva contra incendios

Raythink Technology Showcases a Range of Advanced Thermal Imaging Solutions for Fire Prevention at INTERSCHUTZ 2026

"Detección de puntos calientes antes de que se propague el fuego" destaca la principal ventaja de la termografía en la prevención de incendios: la detección temprana.

La termografía detecta la radiación infrarroja emitida por todos los objetos por encima del cero absoluto y visualiza las diferencias de temperatura para permitir la detección temprana del riesgo de incendio. Como resultado, la termografía es una de las primeras tecnologías capaces de detectar el fuego en su fase inicial.

Esta capacidad se ve potenciada por las tecnologías de multisensores e IA de Raythink. Las cámaras multiespectrales de la serie PC5, presentadas en la exposición, permiten la detección de humo y fuego a larga distancia, más allá de los 15 km, mientras que la serie TN460U-XT opera en entornos de hasta 220 °C y mide temperaturas de hasta 2.000°C. Las plataformas VIS Patrol, desarrolladas por Raythink, proporcionan monitorización de temperatura en tiempo real y análisis de riesgo de incendio.

En conjunto, las capacidades integradas de hardware y software de Raythink conforman un sistema inteligente completo de detección de incendios, que permite la alerta temprana, la identificación precisa y la respuesta rápida en diversos entornos.

Aplicaciones en el mundo real

"Protegiendo el mañana" es el lema oficial de INTERSCHUTZ Hannover 2026. La protección forestal, la seguridad industrial y las infraestructuras críticas son áreas clave donde las tecnologías de imagen térmica de Raythink ya se utilizan ampliamente para cumplir con esta promesa.

Hasta el momento, los sistemas de imagen térmica de Raythink se han implementado en decenas de proyectos de protección forestal, que abarcan más de 1.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a unos 140.000 campos de fútbol. Sus cámaras PTZ de doble espectro permiten patrullas automatizadas de 360 grados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en zonas forestales, reduciendo significativamente las inspecciones manuales de los guardabosques y contribuyendo a disminuir el riesgo de incendios.

En lo que respecta a las aplicaciones de seguridad industrial, sus dispositivos se utilizan ampliamente para la monitorización de la seguridad contra incendios en plantas, la detección de sobrecalentamiento de equipos, la protección de almacenes, la detección de fugas de gas y la monitorización de armarios eléctricos. Una aplicación clave es la gestión de la seguridad térmica de las baterías de iones de lítio de vehículos eléctricos, como se detalla en un informe técnico de Raythink publicado a principios de este año.

Estos casos de uso subrayan la amplia aplicabilidad de las soluciones de termografía de Raythink en la prevención moderna de incendios.

Visite el expositor de Raythink en el pabellón 12, expositor D70/42, durante INTERSCHUTZ Hannover 2026 para descubrir cómo nuestra tecnología inteligente de termografía permite una prevención de incendios más temprana y fiable.

Si desea más información:

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Página web: https://www.raythink-tech.com

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