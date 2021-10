Deux consultants rejoignent Heidrick & Struggles en Europe

LONDRES, 1er octobre 2021 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions mondiales de conseil en leadership et de talents à la demande, a ajouté deux consultants à son activité recherche de cadres en Europe en août 2021

« En attirant les meilleurs talents et le meilleur leadership, nos clients cherchent à créer un alignement encore plus grand au sein de leurs organisations pour les aider à atteindre leurs objectifs stratégiques dans un environnement en rapide évolution », a déclaré Claire Skinner, responsable régionale, Europe et Afrique. « La connaissance approfondie de nos nouveaux consultants des tendances en matière de talents et des futures exigences du marché leur donne une capacité unique à guider les clients dans la création d'équipes de direction qui transforment leurs entreprises pour l'avenir. »

Aliceson Robinson a rejoint Heidrick & Struggles en tant qu'associée au bureau de Londres, se concentrant sur les médias et le divertissement et la technologie de croissance des consommateurs. Avec plus de deux décennies d'expérience sur les marchés de consommation, Aliceson apporte à son travail client une expertise et des relations approfondies et mondiales, en plus de sa connaissance de la croissance et des dirigeants de capital-investissement. Auparavant, Aliceson a travaillé dans une autre société de recrutement de cadres. Elle a vécu et travaillé en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique.

François-Xavier Ragot a rejoint Heidrick & Struggles en tant que directeur du bureau de Bruxelles, dirigeant les pratiques des services financiers et des agents financiers en Belgique et au Luxembourg. Fort de plus de 15 ans d'expérience, François-Xavier aide à placer des cadres dans les secteurs de la banque, de l'assurance, du paiement, de l'immobilier et de l'après-négociation, allant de l'échelle mondiale à paneuropéenne et locale, au niveau du conseil d'administration et de la haute direction. Auparavant, François-Xavier a dirigé les bureaux belges des services financiers et des directeurs financiers (CFO) d'un autre cabinet international de recrutement de cadres.

