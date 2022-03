Deux nouveaux modèles du premier super SUV évolutif au monde, le HiPhi X, sont désormais disponibles

En tant que pilier intégral de la vision des produits de Human Horizons, « la valeur définie par la co-création », l'équipe s'attache à proposer des véhicules qui répondent aux différents besoins des consommateurs. Les modèles Creative Extended Range et Intelligent Extended Range sont tous deux dotés de six équipements de luxe, dont un système audio Meridian à 17 haut-parleurs, un écran de divertissement de 19,9 pouces pour les passagers, un système de diffusion de parfum intelligent personnalisable par Givaudan, des panneaux lumineux intérieurs, un filtre biochimique HEPA et un système de surveillance physique du conducteur. Les véhicules sont également équipés d'un choix impressionnant de jantes et de garnitures intérieures, et disposent tous deux d'une très grande autonomie de 650 km.

Le super SUV HiPhi X présente un certain nombre de nouveautés mondiales et industrielles qui le définissent comme étant un leader mondial de l'innovation technologique pour les véhicules particuliers produits en série. Ces innovations incluent notamment des phares programmables PML intelligents, des feux interactifs et un système d'éclairage ISD intelligents, ainsi que l'affichage visuel interactif HiPhi Play alimenté par l'IA. Grâce à ces caractéristiques, le HiPhi X est souvent considéré comme « une voiture du futur » par les spécialistes du secteur, car il associe les dernières innovations technologiques à un confort de luxe de qualité supérieure, définissant ainsi une nouvelle série de voitures, le TECHLUXE®. Cette innovation sur toute la gamme des modèles HiPhi X est due aux trois principes directeurs de Human Horizons concernant les véhicules : la conception définie par des scénarios, les véhicules définis par des logiciels et la valeur définie par la co-création.

À propos du dévoilement des deux nouveaux modèles, le fondateur et PDG de Human Horizons, Ding Lei, a déclaré : « Chez Human Horizons, notre vision consiste à redéfinir la mobilité humaine. Pour ce faire, nous devons nous efforcer de penser différemment des autres tout en mettant toujours les besoins de nos utilisateurs au premier plan. Les modèles HiPhi X 6 places Creative Extended Range et Intelligent Extended Range sont deux voitures exceptionnellement luxueuses qui remettent en question les normes existantes en matière de véhicules particuliers et offriront à chaque conducteur une expérience totalement unique. »

Le HiPhi X est équipé de la toute première architecture orientée services (H-SOA) intelligente HiPhi ouverte et entièrement intégrée au monde destinée à être utilisée dans un véhicule produit en série ; elle utilise les dernières technologies de l'Internet des objets (IoT) pour se connecter, contrôler et surveiller le fonctionnement du véhicule. L'architecture ouverte agit comme un élément matériel ouvert que les développeurs tiers et les utilisateurs habituels peuvent programmer pour créer des affichages visuels innovants en fonction de leur humeur. Cette fonction fait du HiPhi X le premier super SUV évolutif au monde.

Les nouvelles éditions 6 places Creative Extended Range et Intelligent Extended Range permettront aux utilisateurs de choisir parmi un total de quatre jantes à pneus : jantes 22 pouces à 7 rayons argent brillant, jantes 22 pouces à 7 rayons gris canon, jantes 22 pouces et 20 pouces aérodynamiques. En outre, les clients auront le choix entre du tissu noir, du daim noir et du daim gris clair pour le revêtement du toit, qui pourra être assorti à des garnitures intérieures de couleurs et de matériaux différents.

Au total, plus de 5 000 véhicules HiPhi X ont été livrés à des clients satisfaits dans 185 villes du pays, ce qui a permis à la voiture de s'imposer comme leader du marché des voitures électriques de luxe. Le HiPhi X est désormais la première voiture de marque chinoise à figurer en tête du classement des ventes de voitures de luxe de plus de 600 000 RMB pour un mois donné. Ce succès intervient alors que le réseau de vente et de distribution est toujours en cours d'expansion, avec 37 magasins d'expérience HiPhi Hub et 32 centres de livraison déjà en activité. En outre, Human Horizons continue de travailler à l'expansion du réseau de recharge en fournissant une couverture à partir de plus de 270 000 points de recharge dans 500 villes de Chine. À l'avenir, l'entreprise continuera à créer encore plus de valeur pour les clients en fournissant un service après-vente exceptionnel et une couverture réseau tout au long du cycle de vie du client.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et en constante évolution grâce à ses utilisateurs. La gamme HiPhi se compose de véhicules tout électriques intelligents dotés d'une construction légère hybride aluminium-acier, de cuirs végétaliens durables et de matériaux recyclables qui s'ajoutent à la nature durable des produits EV de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons Group Inc. se consacre à la recherche et au développement de technologies novatrices au service de la mobilité intelligente ainsi qu'à la commercialisation de véhicules intelligents tournés vers l'avenir. En outre, Human Horizons développe des technologies de transport connectées et contribue au développement de villes connectées qui redéfiniront la mobilité humaine.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des déclarations dites « prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « sera », « s'attend », « anticipe », « vise », « futur », « a l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « probablement » et d'autres énoncés similaires. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant les convictions, les projets et les attentes de Human Horizons, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents. Il est possible qu'un certain nombre de facteurs influencent les résultats réels et que ces derniers soient sensiblement différents de ceux contenus dans une déclaration prospective donnée, notamment, mais sans s'y limiter : les stratégies de Human Horizons, le développement futur de l'entreprise, la situation financière et les résultats d'exploitation ; l'historique d'exploitation limité de Human Horizons ; les risques associés aux véhicules électriques ; la capacité de Human Horizons à développer, fabriquer et livrer des véhicules de haute qualité et attrayants pour les clients dans les délais et à grande échelle ; la capacité de Human Horizons à développer la fabrication dans son usine en co-entreprise ; les défauts des produits ou tout autre défaut de performance des véhicules ; la capacité de Human Horizons à développer les marques Human Horizons et HiPhi ; la capacité de Human Horizons à faire face à la concurrence avec succès ; la capacité de Human Horizons à obtenir des commandes suffisantes ; les changements dans la demande des consommateurs et les incitations gouvernementales, les subventions ou autres politiques gouvernementales favorables ; les conditions économiques et commerciales générales internationales et celles de la Chine, et les hypothèses sous-jacentes ou liées à tout élément précédemment énoncé. Toutes les informations fournies dans ce communiqué de presse sont énoncées à la date du présent communiqué de presse et Human Horizons ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

