Deux produits de domotique moderne de EZVIZ remportent des Red Dot Design Awards pour leur design novateur et convivial

Le kit de capteurs et la serrure de porte connectés primés allient technologies de sécurité sophistiquées et design moderne et compact, pour une gestion intelligente et simplifiée du domicile

HOOFDDORP, Pays-Bas, 21 juin 2021 /PRNewswire/ -- EZVIZ, un innovateur mondial dans le domaine des technologies de sécurité pour les maisons connectées, se réjouit d'avoir reçu deux Red Dot Design Awards, pour la conception de son kit de capteurs connectés et de sa serrure de porte intelligente. Les deux produits, combinant des technologies de sécurité d'avant-garde à un design moderne et élégant, surpassent les attentes en matière de commodité et de connectivité. Arborant une esthétique décorative, le kit de capteurs et la serrure s'adaptent facilement à n'importe quelle maison, s'installent vraiment facilement et procurent une protection multifonctionnelle grâce à des caractéristiques bien pensées