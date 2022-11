Deux projets financés par des capitaux étrangers signent des accords pour s'implanter dans le district national de haute technologie de Changzhou, pour un investissement total de 135 millions de dollars

CHANGZHOU, Chine, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La signature d'accords pour 53 projets clés soutenus par des investissements étrangers a eu lieu récemment lors d'une cérémonie de signature en ligne qui s'est tenue conjointement avec un événement de dévoilement de plaque en ligne, impliquant toutes les entreprises étrangères qui avaient choisi un emplacement dans la province de Jiangsu comme siège social ou centre de production en Chine et qui étaient prêtes à commencer leurs opérations. Parmi les 53 projets, deux d'entre eux, représentant un investissement total de 135 millions de dollars américains, ont choisi le district national de haute technologie de Changzhou (CND) comme siège, ce qui représente une nouvelle avancée pour le CND en termes de captation de projets majeurs.

The signing ceremony

Sensata Technologies, basée à Attleboro, Massachusetts, a augmenté son investissement pour la troisième fois dans le CND, ajoutant 90 millions de dollars pour construire un centre de fabrication et de R&D pour ses solutions de détection, ainsi que pour étendre l'équipe de R&D et augmenter l'investissement dans les produits, intégrer des fonctionnalités intelligentes dans les lignes de production et, ce faisant, réaliser un saut transformateur dans l'innovation et le développement. « De la recherche et du développement à la chaîne d'approvisionnement, nous avons maintenant tout ce dont nous avons besoin en un seul endroit », a déclaré Ni Guangshan, vice-président de Sensata Technologies et directeur général de la division automobile de la Grande Chine, très confiant dans son développement futur au sein du CND.

Le groupe Lesjöfors, basé à Karlstad, en Suède, a décidé d'investir 45 millions de dollars dans le parc international d'innovation industrielle de Zhongrui (Changzhou) pour construire les installations de fabrication de Lesjofors Spring Technology (Changzhou), doublant ou triplant ainsi la capacité de production et accélérant la capacité de l'entreprise à accroître la part de marché de ses pièces d'emboutissage et de ses ressorts sur le marché chinois. Une fois la nouvelle installation mise en service, la valeur de la production annuelle devrait atteindre 300 millions de yuans (environ 42 millions de dollars). Xu Lida, directeur financier de la nouvelle société, a déclaré que le groupe attache une grande importance au marché chinois. Après l'achèvement du nouveau projet, une installation de production que Lesjöfors possède déjà à Shanghai sera intégrée à l'exploitation de Changzhou, ce qui facilitera davantage la production à grande échelle.

Lors de l'événement, les sièges régionaux de CR Chem-Mat et d'Italmatch Investment (Jiangsu) et les installations de production et de recherche et développement de Chart Cryogenic Engineering Systems (Changzhou) et de Baerlocher New Material Technology, tous quatre situés dans le CND, et représentant 57 % de toutes les entreprises à investissement étranger de Changzhou, ont dévoilé leurs plaques au cours de la cérémonie.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1927710/image_1.jpg

